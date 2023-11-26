Невзоров: Кремлевский дурачок воспринял за чистую монету «дружбу с Китаем» 4 26.11.2023, 15:41

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Александр Невзоров

И тут — бабах.

Красота китайской чайной церемонии не является гарантией того, что в чайник не написали, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Как выяснилось, Путин об этом не имеет никакого понятия.

Церемониальные и ничего не значащие китайские заверения в вечном благорасположении - кремлевский дурачок воспринял за чистую монету и побежал хвастаться «дружбой с Китаем».

Русская пропаганда начала щурить глазки, кланяться и транслировать по федеральным каналам изречения великого председателя Си.

Как выяснилось, в чайник все-таки написали. И не факт, что сам Си соблаговолил лично наполнить ритуальный исинь для русского друга.

Вполне возможно, что подготовка церемонии вечной дружбы была доверена клеркам министерства и в чайнике намешалось черт знает что и от кого.

РФ, пританцовывая от нетерпения ожидала оглашения списка стран, коим будет дозволено безвизово посещать Поднебесную.

Ни у кого и сомнения не было, что новый реестр допущенных в китайский рай возглавит Россия.

Чиновники АП РФ, предвкушая мощный пекинский шопинг - скупили все билеты на «новогодние рейсы» и набронировали номера в Eclat, Waldorf и прочих фешенебельных притонах.

И тут - бабах.

Список «безвизовых стран» оглашен.

На первом месте - РФ нет. Нет и на втором.

Ее вообще в нем нет. Есть Франция, Германия, Италия и прочий «гнилой Запад».

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