Названа неожиданная вещь в спальне, которая может серьезно повлиять на здоровье 1 26.11.2023, 15:47

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Как не допустить?

Насморк и заложенность носа не всегда связаны с погодой за окном. Хотя обычно в этом виновата простуда, бывает, что причина может лежать дома, в вашей спальне. Что может повлиять на ваше здоровье и как исправить ситуацию?

Оказывается, к проблемам с ушами, носом и горлом, и в частности к проблемам с заложенным носом может привести… слишком редкая смена постельного белья и простыней! Следствием этого является плохой сон.

«Сон на постельном белье, покрытом пылью и отмершей кожей, еще больше раздражает носовые ходы, особенно у людей, склонных к аллергии», — объяснила в интервью The Sun доктор Хана Патель, эксперт по проблемам сна.

Как часто стоит менять постельное белье?

Эксперты советуют менять постельное белье, то есть наволочки, пододеяльники и простыни, раз в неделю. Н если у вас есть проблемы с кожей, акне или перхоть, меняйте наволочки чаще, даже раз в 2-3 дня.

Стирайте пододеяльники в соответствии с указаниями на этикетке производителя. Хлопковые простыни можно мыть при температуре 60 или 90 градусов. Более мягкие материалы следует стирать при температуре 40-60 градусов.

Кстати, перед тем как положить белье в стиральную машину, выверните его наизнанку.

Также раз в неделю протирайте пыль и пылесосьте спальню.

Что еще стоит делать с постельным бельем?

Напомним, что время от времени можно увидеть, что у кого-то во дворе или на балконе висит постельное белье. Однако это уже не так популярно, как много лет назад. Раньше наши бабушки и мамы регулярно вывешивали постельное белье на свежий воздух, независимо от времени года. Стоит и дальше следовать их примеру.

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