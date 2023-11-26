Украинские партизаны проникли на секретную базу российского флота в Севастополе 26.11.2023, 15:58

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Стало известно, где оккупанты прячут свои корабли.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» постоянно мониторят ситуацию с российским флотом во временно оккупированном Крыму. В частности, они фиксируют типы судов, появляющихся в море возле полуострова и отслеживают маршруты их передвижения.

Также агенты установили, что россияне пытаются прятать свои военные корабли в Карантинной бухте во временно оккупированном Севастополе, за ней установлено наблюдение. Подробности раскрыли в Telegram-канале «Атеш».

«АТЕШ продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе. Военные корабли одни из наших приоритетных целей и поэтому агенты АТЕШ ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма. Мы тщательно наблюдаем за типами судов и маршрутами их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от рашистов», – отмечено в сообщении.

Своей задачей активисты движения называют скорейшее освобождение Крымского полуострова, превращенного Россией в логистическую и военную базу.

«Оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд, однако мы не позволим этому долго продолжаться и приложим все усилия для скорейшего его освобождения», – подчеркнули в «Атеш».

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