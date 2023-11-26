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Под Авдеевкой заметили оккупанта-зомби

  • 26.11.2023, 16:16
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Под Авдеевкой заметили оккупанта-зомби
Архивное фото

В неадекватном состоянии захватчик прострелил себе руку.

Украинские аэроразведчики под Авдеевкой Донецкой области заметили российского оккупанта в состоянии наркотического опьянения. Судя по поведению захватчика, он совершенно не сознавал, что делает и где находится.

Когда же операторы БпЛА «взбодрили» оккупанта-наркомана сбросом с дрона, тот прострелил себе левую руку. Видео с неадекватным россиянином опубликовано в Telegram-канале батареи управления и артиллерийской разведки (БУАР) 110 ОМБр.

«Авдеевское направление. Солевые войска ВС РФ, или еще одно доказательство, что они зомби, а не люди. Весь посеченный после взрыва, прострелил себе руку и не понимает, где оно и ЧТО оно», – прокомментировали снятые кадры воины.

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