Под Авдеевкой заметили оккупанта-зомби
- 26.11.2023, 16:16
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В неадекватном состоянии захватчик прострелил себе руку.
Украинские аэроразведчики под Авдеевкой Донецкой области заметили российского оккупанта в состоянии наркотического опьянения. Судя по поведению захватчика, он совершенно не сознавал, что делает и где находится.
Когда же операторы БпЛА «взбодрили» оккупанта-наркомана сбросом с дрона, тот прострелил себе левую руку. Видео с неадекватным россиянином опубликовано в Telegram-канале батареи управления и артиллерийской разведки (БУАР) 110 ОМБр.
«Авдеевское направление. Солевые войска ВС РФ, или еще одно доказательство, что они зомби, а не люди. Весь посеченный после взрыва, прострелил себе руку и не понимает, где оно и ЧТО оно», – прокомментировали снятые кадры воины.