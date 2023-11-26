Гомельский аэропорт все больше привязывают к нуждам РФ 26.11.2023, 16:29

В начале войны против Украины его активно использовали российские военные.

С середины декабря увеличивается количество авиарейсов из Гомеля в Москву. С 14 декабря добавится один рейс по четвергам, а с 18-го слетать по маршруту можно будет еще и по понедельникам. В целом, после запуска дополнительных самолетов «Белавиа» будет доставлять пассажиров в столицу РФ из города над Сожем 5 раз в неделю, пишет «Штодзень».

На данный момент авиарейсы в Москву — это единственный гражданский маршрут, который обеспечивается персоналом аэропорта «Гомель». Белорусские пассажиры лишены возможности летать из местного аэропорта в другие города страны, не говоря о популярных до 2020 года направлениях европейских, азиатских и африканских курортов. С началом агрессии РФ против Украины, когда возможности Гомельского аэропорта использовались российскими военными, аэропорт «Гомель», ранее имевший международный статус, потерял свои функции.

Запуск новых авиарейсов происходит в условиях ведения Россией войны, охватившей в том числе приграничные с Гомельщиной регионы Брянщины и Черниговщины. Соответственно, безопасность пассажиров, которые решатся пользоваться услугами авиакомпании “Белавиа”, остается под большим вопросом. В конце октября этого года при содействии «Русского дома в Гомеле» состоялось торжественное открытие авиарейса «Гомель-Москва», что показывает большую заинтересованность данной структуры, подчиненной непосредственно правительству РФ, в использовании белорусского аэрохаба.

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