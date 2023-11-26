«Россияне начали правильно выпивать»: депутата Госдумы подняли на смех из-за нелепого заявления 26.11.2023, 16:38

Над бывшей спортсменкой смеются даже граждане РФ.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выступила против продажи пива на футбольных стадионах России.

Соответствующее заявление Журовой приводит metaratings.ru. По данным Светланы, россияне стали меньше злоупотреблять алкоголем, а потому она против того, чтобы футбольные клубы «спаивали своих болельщиков».

«У нас есть клубы и стадионы, где пиво не будет продаваться в принципе. Например, в Чеченской республике. Получается, что какие-то клубы будут спаивать своих болельщиков и получать за это деньги?

Последняя статистика показывает, что люди начали правильно выпивать, нет такого злоупотребления, как раньше. Все равно это еще обсуждается и однозначного ответа нет. Когда продавали пиво, было много рекламы. Сейчас ее нет, и народ стал меньше пить», – сказала Журова.

В Сети лишь посмеялись над словами депутата. Пользователи считают, что Журова соврала, говоря о своей статистике. К слову,по информации forbes.ru, россияне за последние два года стали больше пить.

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