В Беларуси официально запретили выходить на лед 2 26.11.2023, 16:52

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Фото: Медиа-Полесье

ОВД, МЧС и ОСВОД будут проводить рейды.

В одном из регионов Беларуси запретили выходить на лед. Об этом со ссылкой на соответствующее решение Пинского райисполкома сообщил телеграм-канал «Pinsk_News».

Так, в райисполкоме было подписано распоряжение, запрещающее выход на лед в регионе. Также документом определены задачи для выполнения субъектами профилактики, чтобы была обеспечена безопасность и предупреждались несчастные случаи на водных объектах в осенне-зимние период и весной 2024-го.

В частности, сотрудники районных ОВД, МЧС и ОСВОД в период ледостава и до того, как толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также во время интенсивного таяния и разрушения льда будут проводить рейды, предотвращая выход на лед.

В райотделе по образованию, в свою очередь, усилят работу с учащимися и родителями для соблюдения мер безопасности на зимних водоемах и т.д.

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