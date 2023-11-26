В Беларуси официально запретили выходить на лед

В Беларуси официально запретили выходить на лед2
- 26.11.2023, 16:52
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ОВД, МЧС и ОСВОД будут проводить рейды.
В одном из регионов Беларуси запретили выходить на лед. Об этом со ссылкой на соответствующее решение Пинского райисполкома сообщил телеграм-канал «Pinsk_News».
Так, в райисполкоме было подписано распоряжение, запрещающее выход на лед в регионе. Также документом определены задачи для выполнения субъектами профилактики, чтобы была обеспечена безопасность и предупреждались несчастные случаи на водных объектах в осенне-зимние период и весной 2024-го.
В частности, сотрудники районных ОВД, МЧС и ОСВОД в период ледостава и до того, как толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также во время интенсивного таяния и разрушения льда будут проводить рейды, предотвращая выход на лед.
В райотделе по образованию, в свою очередь, усилят работу с учащимися и родителями для соблюдения мер безопасности на зимних водоемах и т.д.