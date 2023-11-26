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В тюрьме тяжело ранили полицейского Дерека Шовина, осужденного за смерть Джорджа Флойда

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  • 26.11.2023, 16:55
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В тюрьме тяжело ранили полицейского Дерека Шовина, осужденного за смерть Джорджа Флойда
Дерек Шовин

На мужчину напал сокамерник.

Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение. На мужчину напал сокамерник в тюрьме в Аризоне.

Персонал тюрьмы принял меры по спасению его жизни. Об этом сообщает издание Sky News.

Бюро тюрем США подтвердило, что заключенный подвергся нападению в Федеральном исправительном учреждении в Тусоне. В то же время в ФБР заявили, что им известно о нападении в тюрьме, но не назвали имен лиц, причастных к этому преступлению.

Стоит отметить, что 47-летний Шовин был отправлен в Федеральное исправительное учреждение в Тусоне из тюрьмы строгого режима штата Миннесота в августе 2022 года для отбытия 22-летнего срока за убийство Джорджа Флойда. Он также был приговорен к одновременному 21 году лишения свободы за нарушение гражданских прав Флойда.

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