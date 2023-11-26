В тюрьме тяжело ранили полицейского Дерека Шовина, осужденного за смерть Джорджа Флойда 2 26.11.2023, 16:55

4,236

Дерек Шовин

На мужчину напал сокамерник.

Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение. На мужчину напал сокамерник в тюрьме в Аризоне.

Персонал тюрьмы принял меры по спасению его жизни. Об этом сообщает издание Sky News.

Бюро тюрем США подтвердило, что заключенный подвергся нападению в Федеральном исправительном учреждении в Тусоне. В то же время в ФБР заявили, что им известно о нападении в тюрьме, но не назвали имен лиц, причастных к этому преступлению.

Стоит отметить, что 47-летний Шовин был отправлен в Федеральное исправительное учреждение в Тусоне из тюрьмы строгого режима штата Миннесота в августе 2022 года для отбытия 22-летнего срока за убийство Джорджа Флойда. Он также был приговорен к одновременному 21 году лишения свободы за нарушение гражданских прав Флойда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».