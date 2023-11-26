«Это вообще был шок, разрыв шаблона» 3 26.11.2023, 17:11

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Минчанки рассказали о необычном хобби.

Услышав слово «глюкофилия», можно подумать, что кому-то поставили малоизвестный и очень страшный диагноз. Но смысл у слова безобидный: так называют коллекционирование пакетиков с сахаром. Как оказалось, в мире существует целое движение глюкофилов, которые проводят международные съезды, обмениваются сахаром и даже имеют своего представителя в Книге рекордов Гиннесса. В Беларуси таких собирателей тоже хватает. Журналисты onliner.by пообщались с нашими коллекционерами для совместного проекта с и узнали, зачем им столько сахара в шкафах, на какие пакетики они обращают внимание и как близкие относятся к подобному увлечению.

«Чешские коллекционеры как-то привезли в Минск 30 килограмм порционного сахара»

Минчанка Анастасия Филиппович уже давно чай с сахаром не пьет — она его исключительно коллекционирует. За 7 лет девушка собрала больше 12 тысяч пакетиков, кубиков, прямоугольников-стиков и входит в топ столичных коллекционеров. А начиналось ее собирательство достаточно прозаично.

— Я изначально собирала сахар из практических побуждений, — признается коллекционер. — Дело в том, что у меня была большая семья и у нас тогда все любили пить чай с сахаром. Поэтому если он в самый неподходящий момент заканчивался, нужно было срочно бежать в магазин. И чтобы была какая-то небольшая заначка, я после посиделок в кофейнях забирала пакетики домой. Он накапливался, потом весь съедался, потом все повторялось, и так было несколько раз. Но через пару лет моя сестра ездила в отпуск в Испанию и привезла домой сахарок из McDonald's в необычной треугольной упаковке.

И вот тогда я поняла, что сахарные пакетики могут быть красивыми, необычными и интересными.

До 2016-го Анастасия считала собирательство пакетиков своей маленькой причудой, особо не придавала этому значения и про коллекционеров вообще ничего не слышала. Но однажды девушке поручили в университете подготовить учебный материал о необычном коллекционировании, и она решила написать о своем хобби. Во время сбора информации студентка впервые узнала о глюкофилах и о том, что в Минске периодически даже проходят встречи коллекционеров, а во «ВКонтакте» есть целое сообщество белорусов, собирающих сахар.

— С тех пор начала общаться и встречаться с другими коллекционерами. Сначала меняла по 8 штучек, потом обмен стал куда более серьезным. Узнав, что есть люди, разделяющие мое увлечение, заинтересовалась, появился азарт и желание собрать большую коллекцию, — признается Анастасия. — Ну и мне всегда нравилось заводить новые знакомства и находить единомышленников в других странах.

Благодаря нашему движению я познакомилась с коллекционерами из России, Украины, Чехии... И если бы не этот движ, то мое хобби, наверное, так долго бы не просуществовало.

За последние 7 лет девушке удалось собрать солидную коллекцию в 12,5 тысячи сахарных пакетиков. Это, конечно, не 250 тысяч сахарков американки Моники Пирсон, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса, но для нашей страны весьма хороший результат.

— Анастасия, объясните чайнику, как за столь небольшой срок можно собрать такую большую коллекцию?

— На самом деле, очень легко. Могла даже больше. Как я уже говорила, все дело в общении. Организовываются встречи глюкофилов, на которые все приносят пакетики, собранные для обмена. Люди выкладывают их на столы, начинаешь подбирать, чего нет в твоей коллекции. За один такой поход моя коллекция однажды увеличилась в два раза. Было 350 пакетиков — стало 700. Ну а самый мой максимальный обмен за раз — 500 штук.

Как и многие коллекционеры, Анастасия сначала собирала все подряд (сахар из кофеен, самолетов, поездов), но со временем сконцентрировалась на нескольких направлениях.

— В моей коллекции есть пакетики из азиатских стран, но внешне они ничем не примечательны. Это просто редкий сахар для наших коллекционеров. Мне же нравится собирать белорусский сахар, пакетики из заведений, которых уже не существуют. Ты смотришь на них — и как будто вспоминаешь историю города, — объясняет собеседница. — Кроме того, среди коллекционеров котируются серии. Часто они не привязаны к каким-то поводам, коллекционеры их любят и охотятся за ними. А вот если серия привязана к событию, тогда их ценность возрастает. Приведу пример. На встречу в Минск приезжали представители чешского клуба глюкофилов. Они, кстати, привезли огромное количество сахара — около 30 кг! Столько же, наверное, и с собой увезли. И после той международной встречи они выпустили сахарок с общей фотографией участников той встречи. Такие пакетики есть только у тех, кто там присутствовал.

Вся коллекция хранится у Анастасии дома и занимает две полки шкафа. Близкие поначалу относились к ее хобби со скепсисом. Дескать, что же ты со всем будешь делать? Но потом начали ее поддерживать и всячески помогать с артефактами. Муж в том числе.

Девушка признается, что когда-то мечтала собрать гигантскую коллекцию, но с годами успокоилась. Но одна мечта все-таки осталась: Анастасия хочет украсить своими сахарками стену какой-нибудь кофейни. Пока таких предложений не поступало.

— Зачем мне все это нужно? Для души. Кроме того, есть пакетики, которые выглядят как произведения искусства, и у меня просто рука не поднимется их порвать. Ну и, повторюсь, коллекционирование дало мне новые знакомства, общение... В последние годы, правда, меняться с зарубежными коллегами стало сложнее, но если появится новый человек, то я обязательно с ним чем-то обменяюсь.

Собирала фантики из-под конфет, а затем переключилась на сахар

Анастасия Дешкевич — еще один собиратель со стажем. В детстве она коллекционировала фантики из-под конфет, но со временем, поступив в университет, переключилась на сахар. Сначала самостоятельно собирала пакетики из кофеен, а потом стали помогать одногруппники, привозившие сахар из своих городов.

— Мое хобби никого не напрягало, да и я сама не относилась к нему как к чему-то серьезному. И лишь в году 2018-м наткнулась на специализированную группу в соцсетях и тогда впервые узнала, что я, оказывается, глюкофил.

Честно говоря, название меня поначалу немного смутило, но я его приняла. А потом узнала, что в Минске есть девочки, которые обмениваются пакетиками, и это вообще был шок, разрыв шаблона. Я поняла, что не одна такая и мне есть куда стремиться, — рассказывает девушка.

Анастасия активно взялась за дело. Какие-то пакетики находила сама, что-то привозили знакомые, другие выменивала на встречах с коллекционерами. Конечно, коллекции можно скупать целыми собраниями сахарков.

Стоят, кстати, они немного: прямо сейчас на одном из белорусских аукционов за 300 штук просят 15 рублей. Но Анастасии конкретно такое собирательство неинтересно, хотя, как признается девушка, за минимальную стоимость она все-таки что-то бы да купила.

— Интересно, а какой вы видите свою коллекцию в будущем? — уточняю у девушки.

— Я бы, возможно, хотела положить пакетики под стекло, сделать панно и украсить ими кухню. Отдать или продать точно не готова — она для меня дорога. Но, если кто-то захочет временно взять ее на какую-то выставку, буду не против. Ну а в целом последние несколько лет мне не до коллекционирования: была в декрете. Однако сейчас вышла на работу и готова продолжать собирать. Тем более в Минске появилось много новых заведений и точно есть экземпляры, которыми я могу пополнить свою коллекцию.

«Некоторые пакетики для меня — это воспоминания о поездках»

Коллекция Ларисы Патепко значительно уступает предыдущим: в ее металлических коробочках хранится чуть больше 150 пакетиков. Но ее пример интересен тем, что собирать сахар она начала не в молодости, как наши героини, а незадолго до пенсии.

— Дело в том, что я очень люблю путешествовать. И на пакетики с сахаром не обращала внимание, пока не поехала в тур в 2016-м в Италию. И вот тогда увидела на шведском столе вот такой сахар с изображением памятников архитектуры. Подумала, что будет красивая память о стране, решила забрать с собой. Затем появились картины, наверное, из Флоренции, сахар из других зарубежных поездок.

Поначалу Лариса не придавала пакетикам значения, но когда их стало больше 50, решила попробовать создать коллекцию. Собеседница собирает все подряд, но избегает повторов. За эти пару лет уже заполучила несколько любопытных экземпляров. К примеру, вы что-нибудь слышали про барановичский молочный бар «Осьминожка»? Мы — нет, а он живет своей жизнью и даже предлагает посетителям сахар в брендированной упаковке.

— Моя цель — собирать дальше, хотя глобальной задачи нет. Для меня многие пакетики — это в первую очередь приятные воспоминания о моих поездках. Если бы у меня сейчас была возможность путешествовать, думаю, я бы уже собрала 500 пакетиков, а может, даже и больше, — говорит женщина. — Это коллекционирование стало для меня чем-то интересным. Я начала и остановиться не могу.

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