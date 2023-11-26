Украинский офицер раскрыл детали третьей волны штурмов Авдеевки 26.11.2023, 17:24

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Оборона города усложняется.

Российские оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку. Командование отправляет захватчиков на «мясные штурмы».

Об этом рассказал майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман в эфире телеканала «Эспрессо».

«Они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и «в лоб», – заявил Гетман.

ВСУ уничтожают большое количество оккупантов на этом направлении, ведь россияне идут на «мясные штурмы».

«Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы и авиационные удары – коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был, как крепость, сейчас это руины», - рассказал Гетман.

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