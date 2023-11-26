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Украинский офицер раскрыл детали третьей волны штурмов Авдеевки

  • 26.11.2023, 17:24
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Украинский офицер раскрыл детали третьей волны штурмов Авдеевки

Оборона города усложняется.

Российские оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку. Командование отправляет захватчиков на «мясные штурмы».

Об этом рассказал майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман в эфире телеканала «Эспрессо».

«Они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и «в лоб», – заявил Гетман. 

ВСУ уничтожают большое количество оккупантов на этом направлении, ведь россияне идут на «мясные штурмы». 

«Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы и авиационные удары – коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был, как крепость, сейчас это руины», - рассказал Гетман. 

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