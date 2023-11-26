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116-летняя испанская «супербабушка» поделилась секретом долголетия

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  • 26.11.2023, 17:29
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116-летняя испанская «супербабушка» поделилась секретом долголетия
Мария Браньяс Морера

Ученые поражены состоянием ее здоровья.

Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Калифорнии и живет сейчас в Испании. Она пережила две мировые войны, испанскую гражданскую войну, пандемию гриппа и переболела коронавирусом. Несмотря на свой элегантный возраст, долгожительница активно пользуется социальными сетями и любит общаться с семьей и друзьями.

Ученые решили выяснить секрет ее долголетия, и испанская «супербабушка» согласилась на этот эксперимент. После многочисленных тестов и анализов оказалось, что бабушка практически не имеет отклонений по здоровью и обладает завидной памятью, пишет The Independent.

«Она может назвать в деталях эпизоды из своей жизни, даже когда ей было четыре года. И у нее нет проблем с сердцем и сосудами», – рассказывает ученый Манель Эстеллер.

Когда долгожительницу спрашивают, в чем ее секрет, она отвечает: «Я просто живу без забот, жалости и токсичных людей. Я наслаждаюсь жизнью, верю в Бога и люблю природу».

Также она считает, что важно быть активной, любознательной и позитивной, чтобы дожить до стольких лет.

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