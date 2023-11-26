116-летняя испанская «супербабушка» поделилась секретом долголетия

116-летняя испанская «супербабушка» поделилась секретом долголетия1
- 26.11.2023, 17:29
- 2,736
Ученые поражены состоянием ее здоровья.
Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Калифорнии и живет сейчас в Испании. Она пережила две мировые войны, испанскую гражданскую войну, пандемию гриппа и переболела коронавирусом. Несмотря на свой элегантный возраст, долгожительница активно пользуется социальными сетями и любит общаться с семьей и друзьями.
Ученые решили выяснить секрет ее долголетия, и испанская «супербабушка» согласилась на этот эксперимент. После многочисленных тестов и анализов оказалось, что бабушка практически не имеет отклонений по здоровью и обладает завидной памятью, пишет The Independent.
«Она может назвать в деталях эпизоды из своей жизни, даже когда ей было четыре года. И у нее нет проблем с сердцем и сосудами», – рассказывает ученый Манель Эстеллер.
Когда долгожительницу спрашивают, в чем ее секрет, она отвечает: «Я просто живу без забот, жалости и токсичных людей. Я наслаждаюсь жизнью, верю в Бога и люблю природу».
Также она считает, что важно быть активной, любознательной и позитивной, чтобы дожить до стольких лет.