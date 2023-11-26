Как выглядят самые дешевые квартиры в Минске 26.11.2023, 17:52

Есть двушка за 37 тысяч долларов.

Realt.by посмотрел, сколько стоят самые дешевые квартиры в многоквартирных домах в Минске. Оказалось, что вариантов до 40 тысяч долларов на вторичке сейчас совсем немного — их наберется меньше десятка. Показываем некоторые из них.

Переулок Софьи Ковалевской, 20

Двухкомнатная квартира в районе метро «Михалово». Находится на втором этаже кирпичного двухэтажного дома 1959 года постройки.

Квартира под ремонт. В ней 30 метров общей площади, 24 из них жилые. Кухня занимает 5 метров. Санузел совмещенный.

Потолки в квартире — 2,9 метра. Установлены счетчики, проведено оптоволокно.

Стоимость квартиры — 37 тысяч долларов (1213 долларов за «квадрат»).

Казинца, 43

Однушка находится в Курасовщине на первом этаже пятиэтажки 1967 года постройки. Капремонт был сделан в 2021 году.

В квартире 30 «квадратов» общей площади, 15 из них жилые. Кухня — 8 «квадратов». В кухне на полу лежит линолеум.

В жилой комнате и коридоре на полу — паркет. Есть застекленный балкон.

Санузел раздельный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 42 900 долларов (1454 доллара за «квадрат»).

Кабушкина, 76

Однушка расположена в районе метро «Автозаводская». Пятый этаж пятиэтажки 1972 года. Капремонт был проведен в 2016 году.

Общая площадь — 22 «квадрата», жилая — 11. Кухня — 5 «квадратов». Продавец пишет, что в квартире заменили все окна.

В жилой комнате есть выход на утепленный балкон.

Санузел совмещенный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1822 доллара за «квадрат»).

Селицкого, 97

Однушка находится в Шабанах. Второй этаж девятиэтажной панельки 1990 года постройки.

Общая площадь — 34 метра, половина из них жилые. Кухня — 7 «квадратов». В кухне выход на застекленную лоджию.

Вот так выглядит жилая комната.

Санузел раздельный.

Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов (1176 долларов за «квадрат»).

Солнечная, 30/2

Однушка расположена на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки. Дом построен в 1974 году, капремонт был проведен в 2023-м.

Общая площадь квартиры — 21 «квадрат», жилая — 12. Кухня — 5 метров.

В жилой комнате установлен шкаф-купе. Мебель готовы оставить по договоренности. Есть выход на аккуратный застекленный балкон.

Санузел совмещенный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов (1869 долларов за «квадрат»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу