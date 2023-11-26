Как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
- 26.11.2023, 17:52
Есть двушка за 37 тысяч долларов.
Realt.by посмотрел, сколько стоят самые дешевые квартиры в многоквартирных домах в Минске. Оказалось, что вариантов до 40 тысяч долларов на вторичке сейчас совсем немного — их наберется меньше десятка. Показываем некоторые из них.
Переулок Софьи Ковалевской, 20
Двухкомнатная квартира в районе метро «Михалово». Находится на втором этаже кирпичного двухэтажного дома 1959 года постройки.
Квартира под ремонт. В ней 30 метров общей площади, 24 из них жилые. Кухня занимает 5 метров. Санузел совмещенный.
Потолки в квартире — 2,9 метра. Установлены счетчики, проведено оптоволокно.
Стоимость квартиры — 37 тысяч долларов (1213 долларов за «квадрат»).
Казинца, 43
Однушка находится в Курасовщине на первом этаже пятиэтажки 1967 года постройки. Капремонт был сделан в 2021 году.
В квартире 30 «квадратов» общей площади, 15 из них жилые. Кухня — 8 «квадратов». В кухне на полу лежит линолеум.
В жилой комнате и коридоре на полу — паркет. Есть застекленный балкон.
Санузел раздельный. Установлена ванна.
Стоимость квартиры — 42 900 долларов (1454 доллара за «квадрат»).
Кабушкина, 76
Однушка расположена в районе метро «Автозаводская». Пятый этаж пятиэтажки 1972 года. Капремонт был проведен в 2016 году.
Общая площадь — 22 «квадрата», жилая — 11. Кухня — 5 «квадратов». Продавец пишет, что в квартире заменили все окна.
В жилой комнате есть выход на утепленный балкон.
Санузел совмещенный. Установлена ванна.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1822 доллара за «квадрат»).
Селицкого, 97
Однушка находится в Шабанах. Второй этаж девятиэтажной панельки 1990 года постройки.
Общая площадь — 34 метра, половина из них жилые. Кухня — 7 «квадратов». В кухне выход на застекленную лоджию.
Вот так выглядит жилая комната.
Санузел раздельный.
Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов (1176 долларов за «квадрат»).
Солнечная, 30/2
Однушка расположена на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки. Дом построен в 1974 году, капремонт был проведен в 2023-м.
Общая площадь квартиры — 21 «квадрат», жилая — 12. Кухня — 5 метров.
В жилой комнате установлен шкаф-купе. Мебель готовы оставить по договоренности. Есть выход на аккуратный застекленный балкон.
Санузел совмещенный. Установлена ванна, есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов (1869 долларов за «квадрат»).