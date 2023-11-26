Пушилин почувствовал себя главным и «послал лесом» Кадырова 26.11.2023, 18:05

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Денис Пушилин

Медаль от «ДНР» сын главы Чечни не получит.

О том, как Пушилин с Кадыровым поссорился за металлолом и при чем здесь ММК им. Ильича, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам политика, обещания запустить 5 цехов оказались обещаниями.

В громких планах было: цех шлакопереработки, «ширпотреб» по производству профилей, трубоэлектросварочный цех (первое и второе отделение) и «копры» - отделение конвертора. Запустили только шлакопереработку, все остальное – нет.

«Почему? Потому что Пушилин почувствовал себя главным и приближенным к царю (разделяй и властвуй) и послал лесом Кадырова, запретив вывоз металлолома из Донецкой области».

Поэтому кадыровцы не могут плавить все на металлолом, объясняет Андрющенко.

Точнее, переплавлять могут, а вот вывозить и продавать официально в России – нет. Та же история с трубами.

«Только Пушилин. Поэтому все громкие обещания запустить хотя бы эти цеха превратились в тыкву. Скажем патент у Пушилина от ФСБ (зачеркнуто) Путина. Из-за скандала с металлоломом Пушилин даже заявил, что сыну Кадырова медали от «ДНР» не будет. Без последующих извинений. Так в России меняются победители. Что неизменное – алчность и разграбление под фанфары пропаганды», - пишет украинский чиновник.

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