Четыре воина ВСУ «обнулили» разведгруппу россиян и вернулись с трофеями

Четыре воина ВСУ «обнулили» разведгруппу россиян и вернулись с трофеями2
- 26.11.2023, 18:29
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Потрясающую боевую операцию провели на Авдеевском направлении.
Группа известного украинского воина Александра Колыма сегодня, 26 ноября, осуществила потрясающую боевую операцию под Авдеевкой. Четыре воина ВСУ разгромили российскую разведгруппу. Детали и кадры операции воин Колым опубликовал на своем аккаунте в соцсети Х.
Военный снял на видео трофеи, которые удалось захватить в ходе работы в посадке под Авдеевкой, - 4 вражеских автомата. Уничтожив российскую группу, бойцы ВСУ успешно вернулись на свои позиции без потерь.
Зайшли вчотирьох, зачистили групу розвідки підарів в посадці та з трофеями відійшли на визначену точку.— Олександр Колим (@OleksandrKolym) November 26, 2023
У окупантів 5-200 полонених немає.
Слава Україні!🇺🇦💪 pic.twitter.com/ENHLPM9FaD
«Зачистили пи***ов. Пять «200-х», пленных нет. Коксохим. Работаем, уничтожаем м*азь! Слава Украине! Победа будет за нами», - рассказал Колым.
Дополнительные детали раскрыл в Telegram боец штурмового батальона «Айдар» Бунятов Станислав с позывным «Осман». По его данным, была зачищена российская группа, которая ждала штурмовую пехоту для новой волны наступления на позиции ВСУ. Планы врага были сорваны.