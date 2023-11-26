Четыре воина ВСУ «обнулили» разведгруппу россиян и вернулись с трофеями 2 26.11.2023, 18:29

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Потрясающую боевую операцию провели на Авдеевском направлении.

Группа известного украинского воина Александра Колыма сегодня, 26 ноября, осуществила потрясающую боевую операцию под Авдеевкой. Четыре воина ВСУ разгромили российскую разведгруппу. Детали и кадры операции воин Колым опубликовал на своем аккаунте в соцсети Х.

Военный снял на видео трофеи, которые удалось захватить в ходе работы в посадке под Авдеевкой, - 4 вражеских автомата. Уничтожив российскую группу, бойцы ВСУ успешно вернулись на свои позиции без потерь.

Зайшли вчотирьох, зачистили групу розвідки підарів в посадці та з трофеями відійшли на визначену точку.

У окупантів 5-200 полонених немає.

Слава Україні!🇺🇦💪 pic.twitter.com/ENHLPM9FaD — Олександр Колим (@OleksandrKolym) November 26, 2023

«Зачистили пи***ов. Пять «200-х», пленных нет. Коксохим. Работаем, уничтожаем м*азь! Слава Украине! Победа будет за нами», - рассказал Колым.

Дополнительные детали раскрыл в Telegram боец штурмового батальона «Айдар» Бунятов Станислав с позывным «Осман». По его данным, была зачищена российская группа, которая ждала штурмовую пехоту для новой волны наступления на позиции ВСУ. Планы врага были сорваны.

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