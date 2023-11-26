«За Беларусь они были готовы пойти на всё» 26.11.2023, 19:15

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Фото: Charter97.org

В Варшаве прошел День белорусских героев.

Сотни белорусов, несмотря на морозную погоду, прошлись маршем по центральным улицам Варшавы, почтив память героев Слуцкого восстания. Организатором акции выступил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

Шествие под бело-красно-белыми флагами началось с гимна «Пагоня». В колонне, которая начала марш от варшавской кольцевой развязки имени генерала де Голля, можно было увидеть портреты лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича, Павла Северинца, Евгения Афнагеля, политзаключенных Полины Шарендо-Панасюк, Рыгора Костусева, Анджея Почобута. Участники акции несли транспаранты, посвященные погибшим в Украине белорусским добровольцам Эдуарду Лобову, Василию Парфенкову и Мирославу Лозовскому.

Белорусы скандировали: «Жыве Беларусь!», «Слава Україні!» и «Niech żyje Polska!» Колонну сопровождали музыканты — барабанщики и дудари.

В воскресный день в центре Варшавы было много туристов из других европейских стран. Они активно интересовались, что за акция проходит в польской столице.

«Белорусы еще борются? Вот это молодцы! Желаем вам победы», — сказал корреспонденту Charter97.org пожилой турист из Германии.

Затем митинг продолжился на площади Коперника, где каждое воскресенье проходят акции солидарности с Беларусью.

Первым выступил душпастырь белорусов Варшавы, ксендз Вячеслав Борок:

— Кто они, наши белорусские герои? Они ничем не отличались от нас. У них были такие же мысли, такие же мечты, такие же слабости, как и у нас. У них были и свои ошибки. Однако герои были исключительными людьми, так как в наиболее судьбоносные моменты у них пробуждалась совесть.

Когда они стояли перед выбором, ценностью для них являлась Беларусь. За Беларусь они были готовы пойти на всё, даже пожертвовать своей жизнью. И жертвовали!

Вячеслав Борок

Затем ведущие акции зачитали обращение председателя Рады Белорусской народной республики Ивонки Сурвиллы:

— Дорогие белорусы! Так, как сегодня украинские герои борются, чтобы спасти свой край от нападения с Востока, так в 1920 году 10 000 случчан взяли оружие в руки, чтобы защищать от российской навалы Белорусскую Народную Республику. Никто, к сожалению, им не помог. Не было у них даже оружия для каждого борца. Но наши герои почти месяц сдерживали россиян.

Белорусы во всем свободном мире до сих пор каждый год отмечают это героическое вооруженное восстание своих соотечественников из Слуцка. С благодарностью отмечает его и Рада БНР – каждый год в конце ноября торжественно вспоминает своих героев и отдает им уважение. От имени Рады БНР и от себя лично приветствую всех, у кого болит сердце за героев, которые пошли умирать, чтобы жила независимая Белорусская Народная Республика. С восторгом вспоминаю вас, дорогие случанне, и благодарю вас за ваше мужество, ваш героизм, а прежде всего – за вашу безграничную любовь к своей земле и своему народу. Жыве Беларусь!

Главный редактор польской Gazety Wyborczej Адам Михник призвал всех людей доброй воли объединиться для помощи Украины, где сегодня решается судьба и Беларуси, и Польши:

— Сегодня мы все — украинцы. То, что происходит в Украине, вызывает беспокойство, но и заражает оптимизмом.

Не будет свободной Европы без свободной Украины. Наши страны окажутся под угрозой локальных «путинов», «лукашенок» и «януковичей». Поэтому все вместе давайте повторим слова песни Булата Окуджавы — «Возьмемся за руки, друзья». Возьмемся за руки белорусы, украинцы, поляки и россияне, которые борются с Путиным. Возьмемся за руки и защитим нашу свободу!

Ведущие акции зачитали имена слуцких повстанцев, погибших за свободу Беларуси.

Адам Михник

Перед участниками акции также выступили историк Андрей Радоман, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и другие оппозиционные политики.

Затем колонна проследовала на замковую площадь, где прошел концерт, посвященный Дню белорусских героев.

Вячеслав Сивчик

Вячеслав Борок

Андрей Радоман

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