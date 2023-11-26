ВСУ могут нанести внезапный удар: украинский генерал назвал неожиданное направление 26.11.2023, 18:44

2,956

Украинская армия может прибегнуть к асимметричным действиям.

Диктатор Владимир Путин поставил перед оккупантами РФ задачу захватить Авдеевку, Купянск и дальше двигаться по Харьковской области, а также отбросить украинские войска возле Бахмута.

Эти результаты ему необходимы накануне выборов в РФ, пояснил Каналу 24 генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж.

В свою очередь украинские защитники уничтожают огромные резервы и силы неприятеля, тем самым создавая предпосылки для отступления оккупантов, пояснил он.

«Мы видим стратегию врага, знаем его шаги – это важный фактор, чтобы совершить неожиданные операции. Можно подумать над асимметричными действиями, которые могут эффективно сработать на отдельных участках фронта», - говорит он.

Эксперт уверен, что неудачи РФ под Авдеевкой и Бахмутом скажутся на престиже Путина и на его легендах об успехе в наступательных операциях.

По словам генерала, то же самое касается и операций на юге, где оккупантам нужен большой ресурс, чтобы удержать несколько фронтов, при этом враг имеет ресурс, но он в нем ограничен.

«Мы должны вести не только оборонительные и наступательные действия, а нестандартные операции по стратегическим и отвлекающим направлениям. Но для этого нужно получить дальнобойные ракеты, до миллиона боеприпасов разных типов, системы РЭБ, разминирование и дополнительную бронетехнику. Этот набор необходим на следующие несколько месяцев, чтобы в зимне-весенний период мы могли начать стратегические операции. Тогда у Путина будет провал на выборах – он проиграет политически и на фронте», – добавил Маломуж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».