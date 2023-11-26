Впервые за 12 лет четыре белоруса в течение одного сезона сыграли в НХЛ
- 26.11.2023, 18:59
Последний раз такое было в сезоне 2010/2011.
Белорусский защитник Владислав Колячонок провел свой первый матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Аризоны» против «Вегаса». Однако поединок сложился для белоруса неудачно – наш спортсмен завершил его досрочно, получив травму после силового приема соперника. При этом команда Владислава Колячонка в итоге одержала итоговую победу – 2:0.
Владислав Колячонок стал четвертым белорусским игроком, который вышел на лед хотя бы в одном матче НХЛ в нынешнем сезоне. Ранее этим могли похвастать Алексей Протас («Вашингтон»), Егор Шарангович («Калгари») и Илья Соловьев («Калгари»).
Ситуации, когда сразу четыре белоруса по ходу одного сезона играли в Национальной хоккейной лиге, не случалось с сезона 2010/2011. Тогда по ходу одного чемпионата в НХЛ выступали Михаил Грабовский («Торонто»), Сергей Костицын («Нэшвилл»), Андрей Костицын («Монреаль») и Руслан Салей («Детройт»).