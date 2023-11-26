Причем тут величие России? 5 Андрей Окунь

26.11.2023, 19:07

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Вот и бывший зэк-вагнеровец вдруг прозрел.

Настоящее величие страны ведь мелочами доказывается. Не очередным агрессивным губошлёпством начальства о геополитике, и даже не возможностью запускать мега-ракеты на другой полюс. Настоящее величие страны кроется в достаточном количестве машин скорой помощи для деревень, в том, что люди топятся газом, а не дровами с углём, в том, что население может жить без микрокредитов.

Всё остальное, что сейчас активно пытаются продать населению, к величию страны никак не относится. Оно про наслаждение Начальства от жизни и про их умение балдеть за счёт простых людей. Причём тут величие всей России, если это величие приватизировали примерно 1000 семей, приближенных к власти?

Вот и бывший зэк-вагнеровец вдруг увидел, что с величием у страны словно какие-то проблемы, раз ему приходится заползать в квартиру на руках. А если он узнает, что по всей России, кроме крупных городов, инвалиды так ползают уже лет 20, что же тогда будет?

Андрей Окунь, Telegram

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