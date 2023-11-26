Илону Маску утерли нос с его Tesla: характеристики нового электромобиля впечатляют 2 26.11.2023, 19:13

2,812

Ранее миллиардер пытался троллить фирму-производителя.

Компания производитель электромобилей Lucid Motors, которую еще пытался троллить известный предприниматель Илон Маск, похоже, утерла нос миллиардеру с его Tesla. Там заявили, что выпустили новый полностью электрический внедорожник, превосходящий пробег Tesla Model X почти на 100 миль.

Об этом пишет издание Popular Science. По данным журналистов, семиместный внедорожник Lucid называется Gravity. Его особенностью будет запас хода — 440 миль (770 километров), что немало для электровнедорожника. Также авто может похвастаться и другими тонкостями, такими как разгон с нуля до 60 миль в час (96 километров в час) менее чем за 3,5 секунды, полезная нагрузка 1500 фунтов (680 килограммов) и возможность буксировать 6000 фунтов (2721 килограмм). Для сравнения: Tesla Model X может буксировать 5000 фунтов (2267 кг)., перевозить 1065 фунтов (483 кг.) внутри автомобиля и преодолевать 348 миль (560 километров) с пакетом дальнего действия.

Lucid Air (прошлый автомобиль компании) доступен с двумя аккумуляторными блоками — на 92 киловатт-часа или 112 киловатт-часов — и хотя Lucid пока не раскрывает точных характеристик, ожидается, что Gravity будет использовать более крупную версию на 112 кВтч. Для масштаба: GMC Hummer EV и Cadillac Escalade IQ используют аккумуляторы мощностью более 200 кВтч.

Джастин Берковиц, старший менеджер Lucid по связям с общественностью в области технологий, говорит, что компания предлагает «самые эффективные электродвигатели на рынке и силовую электронику сверхвысокого напряжения (более 900 В по сравнению со многими электромобилями с напряжением 400–500 В)». Все это спроектировано, запатентовано и изготовлено компанией Lucid, а также компания разрабатывает программное обеспечение, поддерживающее все это.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу