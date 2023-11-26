США проникли в систему слежения за россиянами, которую использует ФСБ
- 26.11.2023, 19:17
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Причем здесь Эдвард Сноуден?
Спецслужбы США более 10 лет назад могли сломать СОРМ – российский аппаратно-программный комплекс для слежки за телефонными разговорами, СМС и всеми сообщениями, которыми жители РФ обмениваются в Интернете.
Об этом сообщает американский хакер и журналист Джейкоб Эпплбаум, имевший доступ к документам по утечке Эдварда Сноудена, в своей диссертации, которую изучила «Медуза».
«Если это действительно случилось (а основания так считать есть), информацию о частной жизни обычных россиян получили не только российские, но и американские власти».
Джейкоб Эпплбаум утверждает, что в ранее не опубликованных документах Эдварда Сноудена упоминается о взломе российского СОРМ спецслужбами США. Это следует из диссертации Эпплбаума «Коммуникация в мире всепроницаемой слежки», которую защитили в Техническом университете нидерландского Эйндховена в марте 2022 года.
Отрывок из диссертации: «Неопубликованные документы АНБ (Агентства национальной безопасности США – ред.) конкретно указывают на компрометацию инфраструктуры российского «законного перехвата» СОРМ, как пример успеха АНБ во время компрометации гражданской телекоммуникационной инфраструктуры в целях шпионажа за объектами, которые находятся в зоне досягаемости российской системы СОРМ. На слайдах АНБ есть надпись «вы говорите, мы слушаем», выполненная кириллицей на куртках двух российских офицеров».
«Медуза» считает, что речь идет о периоде до 2013 года, когда Сноуден передал журналистам документы спецслужб. В сноске к этому абзацу Эпплбаум указал в качестве источника информации обзор неопубликованных документов Сноудена, не приведя никаких ссылок.
По словам автора, в этих документах идет речь о деятельности АНБ, направленной на компрометацию систем «законного перехвата», а также поставщиков такого оборудования или программного обеспечения.
Никакой дополнительной информации о взломе российского СОРМ в диссертации нет. Слайды АНБ с изображением российских офицеров в ней или в других источниках также не опубликованы.
Неизвестно, каким образом был взломан СОРМ и к какой информации о россиянах могли получить доступ американские спецслужбы. Российская СОРМ уже к тому времени, то есть в период до утечки Сноудена в 2013 году, представляла собой несколько систем:
одна – для прослушивания телефонных разговоров (СОРМ-1);
вторая – для слежения в интернете (СОРМ-2);
третья – для длительного хранения собранной информации (СОРМ-3).
Сотрудники АНБ могли получить доступ только к одной из систем, но теоретически – и ко всем. Второй вариант кажется более сложным в реализации, ведь пришлось бы скомпрометировать сразу многие виды оборудования или программного обеспечения, поставляемого для российского СОРМ.