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Звучит сверхдержавно

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 26.11.2023, 20:21
  • 4,360
Звучит сверхдержавно

Этап с передачей российским военным тампонов и прокладок уже пройден.

Самарский университет просит студентов вкинуться в общую «победу» — сдать электронку на нужды армии. Нет, у ВС РФ нет никотинового голода (только снарядный и кадровый), детальки из электронных парилок хотят использовать в «специальных целях «СВО». Студентов уговаривают не выбрасывать устройство в мусорку, а принести в особый ящик, а умельцы уже сами все дальше сделают.

Этап с передачей тампонов и прокладок на фронт уже пройден. Теперь для ВС РФ роются в мусорках, чтобы собрать из находок то самое средство, которое приблизит страну к «победе». Звучит сверхдержавно.

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