Сергей Наев: Война может выйти за пределы востока и юга Украины
- 26.11.2023, 20:31
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Генерал намекнул на белорусское направление?
Сокращение помощи Украине значительно подорвет обороноспособность армии. Взамен Россия продолжает выпускать оружие. Если этот процесс не усложнить, то война может выйти за пределы Востока и юга.
Об этом в комментарии изданию ABC News командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.
По словам украинского генерала, небо над Украиной сейчас защищают западные системы противовоздушной обороны, у которых есть критическое преимущество над советскими.
«Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация свои ресурсы получает с помощью «Оси зла» – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами. Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но будем бороться тем, что есть», - сказал генерал.
Наев подчеркнул, что технологии – критические. Если старой советской технике на цель нужно потратить 100 снарядов, то западной надо значительно меньше, потребность измеряется цифрами менее десяти.
«Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень-очень важна», – добавил Наев.
Он предупредил, что в случае, если Россия продолжит производство оружия и будет совершенствовать свои технологии, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.
«Мы готовимся к этому, строим оборону, заминируем и тренируем наши силы», – сказал генерал.
Наев не объяснил, на каких направлениях, по его мнению, могут в таком случае возобновиться боевые действия. Однако следует отметить, что генерал руководит военной группировкой, которая в том числе ответственна за защиту границы с Беларусью.