Сергей Наев: Война может выйти за пределы востока и юга Украины 26.11.2023, 20:31

3,620

Сергей Наев

Генерал намекнул на белорусское направление?

Сокращение помощи Украине значительно подорвет обороноспособность армии. Взамен Россия продолжает выпускать оружие. Если этот процесс не усложнить, то война может выйти за пределы Востока и юга.

Об этом в комментарии изданию ABC News командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

По словам украинского генерала, небо над Украиной сейчас защищают западные системы противовоздушной обороны, у которых есть критическое преимущество над советскими.

«Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация свои ресурсы получает с помощью «Оси зла» – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами. Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но будем бороться тем, что есть», - сказал генерал.

Наев подчеркнул, что технологии – критические. Если старой советской технике на цель нужно потратить 100 снарядов, то западной надо значительно меньше, потребность измеряется цифрами менее десяти.

«Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень-очень важна», – добавил Наев.

Он предупредил, что в случае, если Россия продолжит производство оружия и будет совершенствовать свои технологии, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.

«Мы готовимся к этому, строим оборону, заминируем и тренируем наши силы», – сказал генерал.

Наев не объяснил, на каких направлениях, по его мнению, могут в таком случае возобновиться боевые действия. Однако следует отметить, что генерал руководит военной группировкой, которая в том числе ответственна за защиту границы с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».