Способности Путина и Лаврова на нуле Телеграм-канал «СерпомПо»

26.11.2023, 21:22

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К прилавку пробует протиснуться Захарова.

Сегодня проходит обмен заложниками между ХАМАС и Израилем. Среди переданных террористами израильтянам десятков людей есть один россиянин.

ХАМАС сообщил, что россиянин освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку» палестинского движения.

Поскольку способность путинских властей влиять на урегулирование на Ближнем Востоке нулевая, явилось хоть что-то для использования пропагандистами во славу Путина.

Тотчас объявилась фронтвумен МИД Захарова и стала пробивать «приоритет»: «Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС».

Фактом является, однако, что россиянин был вызволен лишь тогда, когда состоялся широкий обмен и только в рамках этого обмена. И ничего здесь Путин и Лавров, который миловался с ХАМАС, не выгадали по срокам сравнительно с США и Евросоюзом, где ХАМАС признан террористической организацией.

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