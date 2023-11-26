Способности Путина и Лаврова на нуле
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 26.11.2023, 21:22
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К прилавку пробует протиснуться Захарова.
Сегодня проходит обмен заложниками между ХАМАС и Израилем. Среди переданных террористами израильтянам десятков людей есть один россиянин.
ХАМАС сообщил, что россиянин освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку» палестинского движения.
Поскольку способность путинских властей влиять на урегулирование на Ближнем Востоке нулевая, явилось хоть что-то для использования пропагандистами во славу Путина.
Тотчас объявилась фронтвумен МИД Захарова и стала пробивать «приоритет»: «Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС».
Фактом является, однако, что россиянин был вызволен лишь тогда, когда состоялся широкий обмен и только в рамках этого обмена. И ничего здесь Путин и Лавров, который миловался с ХАМАС, не выгадали по срокам сравнительно с США и Евросоюзом, где ХАМАС признан террористической организацией.
Телеграм-канал «СерпомПо»