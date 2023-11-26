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ХАМАС освободил третью группу израильских заложников

  • 26.11.2023, 21:52
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ХАМАС освободил третью группу израильских заложников

В ответ Израиль подготовил к одновременному освобождению из тюрем по меньшей мере 39 палестинцев.

ХАМАС освободил третью группу заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. На свободе оказались 14 израильтян и трое граждан Таиланда. Отдельно ранее боевики отпустили одного россиянина, пишет Financial Times.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, в ответ израильская пенитенциарная служба подготовила к одновременному освобождению из тюрем по меньшей мере 39 палестинцев.

Кроме того, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с израильскими войсками в Газе.

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