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В Челябинске случился эпичный пожар на заводе, производящем танковые двигатели

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  • 26.11.2023, 22:11
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В Челябинске случился эпичный пожар на заводе, производящем танковые двигатели

Пламя было видно за много километров.

На Челябинском тракторном заводе вспыхнул мощный пожар. Местные жители говорят, что перед возгоранием слышали взрыв, пишет УНИАН.

На опубликованных в Сети кадрах запечатлена мощная вспышка пламени на уже горящем объекте. По данным SHOT, это взорвался масляный трансформатор – якобы из-за короткого замыкания. 

На данный момент открытое горение на площади 40 квадратов уже ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водой рядом с заводом.

Следует отметить, что Челябинский тракторный завод является поставщиком важных комплектующих для предприятий оборонного концерна «Уралвагонзавод». В частности он производит двигатели для танков Т-72, Т-90 «Прорыв», боевой машины поддержки танков «Терминатор», самоходных артустановок «Акация», «Мста-С» и «Коалиция-СВ».

В 2023 году завод попал под украинские и американские санкции за поставки комплектующих для российской военной отрасли.

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