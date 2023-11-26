В жилых домах Минска из кранов шла вода с песком 1 26.11.2023, 22:23

Иллюстративное фото

Что произошло.

В Минске в жилых домах по улице Одинцова из кранов шла вода с песком. В администрации Фрунзенского района столицы рассказали, что произошло.

«Сегодняшнее утро во Фрунзенском районе началось с поступления информации об отсутствии воды по улице Одинцова. Заявка была быстро обработана. УП „Минскводоканал“ приняло все необходимые меры для восстановления водоснабжения жилых домов и промывки водных сетей. Именно по этой причине вода из кранов у некоторых жильцов могла быть с песком в этот период», — говорится в сообщении районной администрации.

Проверка качества воды в контрольных точках продолжается.

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