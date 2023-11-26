закрыть
26 ноября 2023, воскресенье, 22:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В жилых домах Минска из кранов шла вода с песком

1
  • 26.11.2023, 22:23
В жилых домах Минска из кранов шла вода с песком
Иллюстративное фото

Что произошло.

В Минске в жилых домах по улице Одинцова из кранов шла вода с песком. В администрации Фрунзенского района столицы рассказали, что произошло.

«Сегодняшнее утро во Фрунзенском районе началось с поступления информации об отсутствии воды по улице Одинцова. Заявка была быстро обработана. УП „Минскводоканал“ приняло все необходимые меры для восстановления водоснабжения жилых домов и промывки водных сетей. Именно по этой причине вода из кранов у некоторых жильцов могла быть с песком в этот период», — говорится в сообщении районной администрации.

Проверка качества воды в контрольных точках продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов