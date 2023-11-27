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Президент Латвии указал, где ЕС может «найти» дополнительные снаряды для Украины

  • 27.11.2023, 0:14
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Президент Латвии указал, где ЕС может «найти» дополнительные снаряды для Украины
Эдгарс Ринкевичс

Часть оружия идет третьим странам.

Европа может нарастить поставки боеприпасов Украине, если временно приостановит отгрузку этой продукции третьим странам, не находящимся в таком положении, как Украина. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью «Суспільне».

Он отметил, что Россия до сих пор не смогла достичь ни одной стратегической цели, которые ставила перед собой в начале вторжения. Но опасность заключается в том, что Кремль мобилизует экономику и ресурсы на продолжение войны, и к этому факту нельзя относиться легкомысленно, убежден Ринкевичс.

По его словам, в Европе «многие» понимают необходимость так же мобилизовать собственную оборонную промышленность. Но для этого нужно время.

«Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, которые все еще покупают боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то, наверное, это то, что мы должны сделать», — предлагает Ринкевичс.

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