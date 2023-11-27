Президент Латвии указал, где ЕС может «найти» дополнительные снаряды для Украины 27.11.2023, 0:14

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Эдгарс Ринкевичс

Часть оружия идет третьим странам.

Европа может нарастить поставки боеприпасов Украине, если временно приостановит отгрузку этой продукции третьим странам, не находящимся в таком положении, как Украина. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью «Суспільне».

Он отметил, что Россия до сих пор не смогла достичь ни одной стратегической цели, которые ставила перед собой в начале вторжения. Но опасность заключается в том, что Кремль мобилизует экономику и ресурсы на продолжение войны, и к этому факту нельзя относиться легкомысленно, убежден Ринкевичс.

По его словам, в Европе «многие» понимают необходимость так же мобилизовать собственную оборонную промышленность. Но для этого нужно время.

«Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, которые все еще покупают боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то, наверное, это то, что мы должны сделать», — предлагает Ринкевичс.

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