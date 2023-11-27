Россияне минируют пути отступления под Бахмутом 27.11.2023, 3:48

Чтобы их пехота не смогла отойти во время штурма.

Заместитель командира Третьей ОШБр ВСУ Максим Жорин заявил, что вокруг Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые бои.

«Часть атакующих групп удается разбивать еще на подступах и во время логистики. Но потом все равно происходят новые волны, новые атаки, которые приходится отбивать в тяжелой обороне», - рассказал Жорин в Telegram.

По его словам, российские войска ежедневно усиливают давление на позиции украинских военных, используя постоянные атаки вдоль всей линии.

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады НГУ «Рубеж» Денис Нагорный заявил, что РФ волнами бросает пехоту на бахмутском направлении. Украинские военные перешли к позиционной обороне из-за ухудшения погодных условий. По его словам, оккупанты минируют пути отступления, чтобы их пехота не смогла отойти во время штурма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».