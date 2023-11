ISW: Российские пропагандисты бьют тревогу из-за успехов ВСУ 27.11.2023, 8:06

У оккупантов серьезные проблемы на левом берегу Херсонщины.

Войска России признали уязвимость своих наземных линий связи на восточном (левом) берегу Херсонской области. Также они в целом продолжают жаловаться на слабые возможности против наступательных операций ВСУ.

Проблемы, с которыми сталкиваются оккупанты, активно распространяют провоенные российские блогеры. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Один из пропагандистов заявил, что личный состав 70-й мотострелковой дивизии (ново сформированной 18-й общевойсковой армии РФ) часто пишет ему с жалобами на уязвимость логистики в районе Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) от ударов украинских беспилотников.

Россиянин также согласился с предыдущими утверждениями другого блогера о том, что у ВС РФ в этом районе есть проблемы с координацией действий подразделений, а также с небрежностью командиров на уровне рот и батальонов. Он предложил российским военным под Крынками создать отдельную роту по борьбе с дронами, укомплектованную личным составом отдельного разведывательного батальона 70-й дивизии для защиты линий связи.

По данным ISW, российские наземные линии связи на левобережье Херсонщины, такие как автодорога Е58 Антоновка – с. Саги (примерно в 5-8 км от р. Днепр), расположены недалеко от береговой линии реки, что делает их уязвимыми для украинских перехватов.

Ранее аналитики рассказывали, как российские блогеры неоднократно жаловались на то, что ВС РФ вблизи села Крынки страдают от таких проблем, как недостаточная огневая поддержка, координация действий подразделений, радиоэлектронная борьба (РЭБ), контрбатарейная борьба и противовоздушная оборона. При этом эксперты говорили, что эти сообщения о проблемах не всегда соответствуют действительности на поле боя.

«Российские источники постоянно заявляют, что их войска не способны вытеснить ВСУ из Крынок, а вместе с тем, что украинские силы ныне не могут добиться существенного оперативного продвижения в районе левого берега», – указали в ISW.

