Курс доллара в Беларуси вернется к трем рублям? 2 27.11.2023, 8:14

5,258

Прогноз аналитиков.

На внебиржевом рынке Форекс на текущей неделе важных событий не предвидится, поэтому с большой долей вероятности текущие тренды будут минимально развиваться, пишет myfin.by.

Последние два дня прошлой недели 23 и 24 ноября валютные торги прошли при минимальной волатильности в силу государственного праздника Дня Благодарения в США сокращённых торгов в пятницу. Наиболее интересным, с точки зрения торгов, возможен четверг 30 ноября, когда будут опубликованы статданные по инфляции в зон евро и итоги заседания ОРЕС+. До этого времени валютная пара EUR/USD имеет шанс закрепиться чуть выше уровня в 1,1000.

С учётом сказанного на белорусском валютном рынке не исключено укрепление курса белорусского рубля к доллару США до USD/BYN 3,0700 в понедельник-вторник, и минимальный откат к концу недели до USD/BYN 3,0900. Курс российского рубля также может немного вырасти до RUB/BYN 3,5000 с последующим снижением до 3,4700 за 100 российских рублей. Евро сохраняет шансы нарост курса до EUR/BYN 3,4200.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».