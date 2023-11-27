Лукашенко «кинули» 1 Аркадий Дубнов

27.11.2023, 8:18

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Никто не поддержал поучения белорусского диктатора на саммите ОДКБ.

Армения стремительно дистанцируется от Москвы и возглавляемой ею ОДКБ. Демонстративное игнорирование армянским премьером Пашиняном саммита ОДКБ в Минске 23 ноября - яркое тому свидетельство. Своего раздражения по этому поводу не скрывал хозяин встречи, Лукашенко. Пафос его речи был исполнен категорическим призывом к партнерам по ОДКБ сохранять единство перед лицом агрессивных приготовлений НАТО, и читалось в этом горькое разочарование едва ли не предательским поведением Армении, подрывающим это единство. «Лучше обсуждать проблемы на встречах, а не устраивать демарши», поучал он младшего армянского товарища. Но никто из коллег эту тему не поддержал...

Президент Казахстана Токаев, принявший от Лукашенко полномочия председательствующего в ОДКБ на 2024 год, напротив, был спокоен и миролюбив, агрессивный Запад не клеймил, предлагал сосредоточиться на совершенствовании внутренних процедур и практик в самой Организации. Ее члены теперь с нетерпением надеются увидеть армянского премьера в С-Петербурге в декабре, где состоится саммит ЕАЭС.

Председательствующая ныне там Россия должна передать свои полномочия Армении. Пашинян в ответ на это только смутно намекнул, что надеется обсудить российско-армянские отношения на высшем уровне. Когда, где, - не сказал...

А тем временем эти отношения неуклонно деградируют. Пашинян обвинил российские СМИ во «вмешательстве во внутренние дела Армении и дестабилизации внутриполитической ситуации в стране».

Ереван поднял вопрос о 200 млн долларов, выплаченных России еще до 24 февраля 2022-го в надежде получить современное российское вооружение. Но, понимая, что сейчас России самой не хватает оружия, Армения предлагает зачесть эти деньги в качестве выплаты армянского госдолга России.

Кроме того, Ереван еще раз напомнил в эти дни, что продолжает считать Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии, поддерживая единство и государственность Грузии. Эта позиция идет вразрез с признанием Россией независимости этих республик. Впрочем, никто из союзников России так и не последовал ее примеру.

В Москве пока официально не реагируют на эти сигналы из Еревана, предпочитая применять испытанные методы давления на строптивых партнеров. Вот уже несколько суток на понграничном переходе Верхний Ларс блокируются грузовики с сельхоз.продукцией ид Армении. Разумеется, нарушены фитосанитарные нормы...

Никол Пашинян продолжает настаивать на изящной формулировке, мол, это не Армения выходит из ОДКБ, а наоборот, ОДКБ покидает Армению. Его доказательства не лишены убедительности, - ОДКБ не определилась с тем, в каких границах Армении Организация готова ее защищать, учитывая, что часть армянской территории, пусть и небольшая, оккупирована сегодня Азербайджаном.

Пока же Армения активно ищет и находит на Западе новых гарантов своей безопасности. Не выходя пока за рамки своих обязательств в рамках ОДКБ, запрещающих размещение на своей территории военных инфраструктур третьих государств без согласования с партнерами. Ну, а если попросит согласования... Получит?

Учитывая нынешнюю ситуацию, вопрос кажется риторическим. Значит ли это, что следующим шагом может стать заявление о готовности Армении объявить себя внеблоковым государством...?

Во всяком случае, это именно тот статус, которого, как минимум, требовала еще недавно Россия от Украины.

Во всяком случае, это именно тот статус, которого, как минимум, требовала еще недавно Россия от Украины.

Аркадий Дубнов, Telegram

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