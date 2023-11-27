Москву накрыл самый мощный снегопад за последние 40 лет 27.11.2023, 8:21

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Столица РФ стоит в пробке.

В Москве в ночь на 27 ноября начался сильнейший снег. Город, даже его центральные районы, весь в снегу, что создает проблемы как для жителей, так и для транспортных средств.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться еще несколько дней, а высота снежного покрова может достигнуть 40-50 см. Это значительно превышает среднемесячные показатели для этого времени года.

Город встал в огромную пробку, люди передвигаются между машинами из-за нерасчищенных тротуаров.

Как сообщило управление Гидрометцентра, в столицу на смену циклону из западного сектора Арктики пришел черноморский циклон. 27 ноября, в Москве и Московской области ожидаются сильный снегопад, метель, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гололёд. Ночью температура воздуха составит -2...-7 градусов, днём потеплеет до +2...+3 градусов.

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