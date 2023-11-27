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В российском Смоленске раздались взрывы

  • 27.11.2023, 8:36
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В российском Смоленске раздались взрывы

Дроны атаковали авиационный завод.

В воскресенье, 26 ноября, в российском Смоленске раздалось по меньшей мере два мощных взрыва. Их было слышно с разных концов города, на место происшествия понеслись скорые и пожарные.

Об этом сообщили в местных пабликах. Россияне писали, что даже слышали, как работало ПВО.

По версии Минобороны РФ, над городом сбили беспилотник, якобы летевший в сторону авиационного завода. В результате инцидента пострадавших и повреждений, конечно же, нет. В сети даже опубликовали якобы видео сбития дрона.

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