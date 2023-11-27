Влажные мечты Кремля сдулись Альфред Кох

27.11.2023, 8:43

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Россия латает свою ПВО как тришкин кафтан.

Прошел один год и двести семьдесят четыре дня войны. На фронте все недвижимо. Что и подтверждают свежие карты ISW.

Все прошлую ночь Украину атаковали российские беспилотники. Их насчитали 75 штук. Это была самая массовая атака беспилотниками за всю войну. Украинская ПВО сбила 71 беспилотник. Это очень хороший показатель. Эффективность ПВО почти 95%. Это уже близко к израильским стандартам.

Стала видна, наконец, та помощь, которую оказывает Запад по укреплению украинской ПВО. Можно как угодно относится к тому, как дозировано Запад выделяет Украине оружие для фронта, но то, что украинская ПВО становится все надежнее, в том числе благодаря поставкам Западных средств ПВО - это факт. Patriot, IRIS-T, NASAMS, HAWK, Gepard - это только то, что я сейчас вспомнил.

И тут, кстати, важно отметить вот что: у России большие проблемы с эффективными современными системами ПВО. Так например, недавно стало известно, что МО РФ приняло решение перебросить системы С-400 из Калининградской области в действующую в Украине российскую армию.

Помимо этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что Россия так и не поставила Армении уже оплаченные ею системы С-400. Со свойственной российским генералам непосредственностью, они сообщили, что им сейчас эти системы нужнее и поэтому Армения подождет. Сколько ждать - неизвестно…

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении поставок С-400 в Индию. Уже оплаченный контракт со сроком поставки в 2022 году сдвинут предварительно на 2024 год. И то - неточно.

А мы помним, что несколько этих самых С-400 было недавно уничтожено украинскими ракетами и беспилотниками в Крыму. Вот таким образом и создался у россиян дефицит ПВО на фронте…

Какое-то время еще можно будет латать дыры в российской ПВО на оккупированных территориях Украины перенаправлением туда экспортных поставок и переброской установок, стоящих на боевом дежурстве для защиты российских городов и военных объектов в глубине России.

Но если ВСУ продолжат выбивать эти установки везде, куда они смогут дотянутся, то рано или поздно эти потери уже станет нечем компенсировать и все военные объекты России станут уязвимы для украинских ракет и беспилотников.

То, что Россия латает свою ПВО как тришкин кафтан, означает, что никакого наращивания производства установок С-400 нет, а я думаю, что и бравурные сообщения о росте производства других видов вооружений - тоже не более, чем влажные мечты Шойгу и Путина. И намеренная дезинформация со стороны Чемезова и Мантурова.

Еще недавно Мантуров уверял всех в том, что война в Украине никак не скажется на обязательствах российского ВПК по экспортным контрактам. И вот на тебе - какой конфуз… Немножечко обкакались. Бывает…

И как выгодно отличаются на этом фоне растущие возможности украинской ПВО! Согласитесь, мелочь - а приятно… Да и не мелочь это вовсе… А именно то, что нужно теперь Украине, поскольку становится ясно, что позиционная война будет длиться долго и единственный, пожалуй, способ давления на Украину, который остался в руках у Путина - это воздушные атаки на украинские города.

Кстати, с блокадой украинских портов Путин тоже уже сдулся, поскольку работает альтернативный маршрут, а теперь еще союзники согласились поставить Украине военные корабли для конвоирования гражданских судов, идущих по этому зерновому коридору.

В переходе же ВСУ к стратегической обороне нет ничего страшного. Прав Залужный: в условиях очевидного преимущества противника в людских ресурсах, намного эффективнее сидеть в обороне и истреблять его живую силу и технику, не бросая своих солдат в бесплодные и кровавые атаки. Пусть россияне сами наступают. А не наступать они не могут: им ведь надо выходить на границы, описанные в их заср*той Конституции, в которой они уже поменяли все, что только можно, а чего нельзя - просто перестали исполнять…

(Особенно мне нравится с чувством цитировать статью 29 пункт 5 Конституции РФ: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Бу-га-га… Путин! Убейся об стену! Ты ж гарант! Мда… Не смешно…)

В Израиле сегодня были освобождены еще 17 заложников.

Таким образом за три дня освобождено 58 заложников ( 40 израильтян и 18 иностранных рабочих). Завтра - последний день перемирия. ХАМАС предлагает продлить его еще на два-четыре дня, обещая выпускать по 10 заложников-израильтян в день. Выглядит обнадеживающе. Так что на этой войне все пока идет по плану.

А в Вашингтоне после празднования Дня благодарения Палата представителей и Сенат США вернутся к голосованию по дополнительному финансированию для Украины и Израиля.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (до сих пор он был главным препятствием) заявил, что он поддержит (наконец-то!) пакетное голосование по финансированию Украины, но только вместе финансированием укрепления границы с Мексикой. При этом он настаивает на отдельном финансировании Израиля. Демократы вроде бы на все это согласны. Все пока выглядит так, что решение будет принято до Рождества. Дай бог…

Я загадал, что если они примут закон о финансировании Украины, я опять начну писать знаменитые слова Молотова. Хотя, конечно, наше дело правое, тут не сомнений.

Альфред Кох, Telegram

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