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Торговый дом «На Немиге» в Минске перестроят

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  • 27.11.2023, 8:56
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Торговый дом «На Немиге» в Минске перестроят

Должна появиться торгово-развлекательная зона.

Торговый дом «На Немиге» ждет глобальная перестройка. Одним из знаковых нововведений станет торгово-развлекательная зона.

Где разместится и когда откроется, рассказал на «Радио-Минск» гендиректор Государственного объединения «Столичная торговля и услуги» Иван Супранович.

— Стилобаты торгового дома «На Немиге» будут переоборудованы в торгово-развлекательную зону, — отметил И.Супранович. — Она станет точкой притяжения граждан, местом, где можно провести свободное время, перекусить и с комфортом скрасить ожидание.

Запуск запланирован на следующий год. До этого необходимо провести ряд строительно-монтажных работ.

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