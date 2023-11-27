Новая миссия Израиля Аббас Галлямов

27.11.2023, 9:06

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Аббас Галлямов

Западные гуманисты напоминают организаторов детского Крестового похода.

В своем нежелании видеть истинное лицо палестинского сопротивления западные гуманисты напоминают организаторов детского Крестового похода 1212 года. Те тоже решили, что раз силой оружия отвоевать Гроб Господень не получается, значит, надо сделать это с помощью доброты и слова Божия. На смену рыцарскому войску в Палестину были отравлены толпы детей. Дескать, эта безгрешная публика умягчит сердца неверных и обратит их в истинную веру. Неверные не преминули воспользоваться ситуацией, повязали прибывших, а затем распродали их на невольничих рынках.

Сопоставимые в части своей невинности с детьми, современные западные гуманисты пытаются наставить цивилизованный мир на те же самые рельсы. Если им это удастся, цивилизация повторит судьбу участников того Крестового похода. Первым на заклание, по замыслу этих стратегов, должен отправиться Израиль.

Я в этой связи вспомнил вот что. Гегель говорил, что в своё время евреи сыграли решающую роль в мировой истории. Именно в израильском монотеизме Мировой дух достиг одной из главных своих вершин, именно с помощью законов Моисея человечество сформулировало принципы универсальной морали. Но вот потом, в полном соответствии с логикой диалектики, породив христианство, иудаизм исчерпал своё глобальное предназначение. То есть, существование обособленного от окружающего мира еврейского государства было оправдано тогда, когда мир этот был языческим, а вот после того как благодаря христианству язычество сменилось повсеместным монотеизмом, исторического смысла в еврейском партикуляризме, по мнению Гегеля, не стало.

Глядя на готовность самой прогрессивной части европейских и американских элит совершить коллективное самоубийство, я задумался: а не появилось ли у Израиля теперь новой великой миссии – отстоять право цивилизации на самооборону и тем самым, по сути, спасти Запад?

Да и вообще, пока они там в своих Гарвардах проповедуют гуманизм и ненасилие, кто-то же должен убивать террористов.

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