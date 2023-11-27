В Беларусь идет циклон, который обесточил Крым
- 27.11.2023, 9:08
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Он несет с собой не только сильный ветер.
Сотрудники Белгидромета предупредили о приближении ураганного циклона «Фил» с Черного моря, который в ближайшее время затронет Беларусь.
Прогнозируется, что этот циклон несет с собой не только сильный ветер, но и интенсивные снегопады. По данным метеорологов, скорость ветра на территории страны достигнет 15-20 метров в секунду.
Жителям восточных регионов Беларуси рекомендуется готовиться к обильным снегопадам и метелям, сопровождающимся сильными порывами ветра. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия на юго-востоке страны проявятся уже в понедельник, 27 ноября.
Циклон «Фил» движется с Черного моря через Украину и Беларусь в центрально-европейские регионы России. Известно, что из-за разрушительного воздействия этого циклона полуостров Крым оказался без электроэнергии, а порывы ветра достигали 40 метров в секунду.