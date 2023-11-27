Головокружительный ядерный покер 27.11.2023, 9:29

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В какую игру играют великие государства.

Откровенный ядерный шантаж стал одним из центральных инструментов российской внешней политики еще с 2015 года. Тогда Николай Патрушев разработал военную доктрину о превентивном ядерном ударе. Хотя ее так и не одобрили, это послужило поводом для шантажа.

Шантаж был многоуровневый, разветвленный, креативный.

Главным в нем был российский президент Владимир Путин, а ассистировал ему хор исполнителей от радиоактивно пепельного Дмитрия Киселева до Владимира Жириновского, от директора Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренина, который вкрадчиво предупреждал западных коллег, в ответ на какие шаги Запада россияне применят тактическое ядерное оружие, до несравненной госпожи Семенович с ее уникальными «Искандерами».

Когда глава ядерного государства демонстративно подчеркивает свою готовность использовать ядерное оружие для решения какой-либо локальной геополитической задачи, то может быть только два объяснения такого поведения.

Первое – он фанатик, который действительно готов уничтожить миллионы людей и погибнуть в результате ответного удара сам и вместе с миллионами своих граждан. Для россиян, как он говорил, на свете и смерть красна.

Второй вариант действительно гораздо ближе к истине. Путин – авантюрный игрок не без бешенства, но ни в коем случае не шахид.

Ядерный шантажист – это террорист, не собирающийся умирать. Шантажист грозится применить ядерное оружие, рассчитывая, что другая сторона, имеющая не меньше ядерного оружия, ужаснется перспективы гибели миллионов людей, уступит в конкретном конфликте и заплатит ему нужную политическую цену.

В любом случае это совершенно безответственное поведение, свидетельствующее о девиантном сознании персонажа. Такой человек в одношаговой досягаемости ядерной кнопки опасен и для своей страны, и для человечества.

Между тем, подобный шантаж стал для Путина привычным стилем поведения. Появление на мировой арене такого персонажа заставило пересмотреть ряд устоявшихся положений ядерной стратегии.

Более полувека считалось само собой разумеющимся, что в области ядерных вооружений СССР (Россия) и США находятся в рамках доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Полномасштабная ядерная война привела бы к всеобщей гибели, поэтому ее хотели предотвратить. Более того, наличие ядерного оружия предотвращало и конвенционную войну между двумя суперядерными государствами.

Президенты и генеральные секретари отлично помнили опыт 1962 года и даже в очень острых конфликтах вели себя сдержанно. Они понимали, что военная эскалация может привести их к ядерному столкновению.

Советский Союз имел конвенционное преимущество на европейском потенциальном ТВД, но наличие у Запада ядерного оружия удерживало его от соблазна использовать это преимущество. Тем более что официальная военная доктрина НАТО недвусмысленно предупреждала, что в случае масштабного советского наступления до Ла-Манша НАТО будет готово применить тактическое ядерное оружие.

Заметьте, в обоих случаях (НАТО в годы Холодной войны, Россия сегодня) факт наличия ядерного оружия и угроза его применения более слабой на конвенционном уровне стороной играет стабилизирующую роль, предотвращает потенциальную агрессию.

Это ядерные шахматы, удерживавшие мир между великими державами на протяжении многих десятилетий. Пока не появился новый игрок, который сбросил шахматную доску и предложил Западу поиграть в головокружительный ядерный покер.

В своей знаменитой крымской (судетской) речи Путин воплотил невнятные коллективные геополитические комплексы и фантазмы российской политической «элиты» в четкие концепты: разобщенная нация, собирание исконных земель, «русский мир». Так была сформулирована повестка дня 4-й мировой войны. И это не повестка дня сохранения статус-кво.

Даже самая скромная практическая реализация амбициозной идеи «собирания исконных русских земель» потребует изменения государственных границ по меньшей мере двух стран членов НАТО – Латвии и Эстонии.

Ни одно государство, ни один режим не пойдет на войну твердо убежденным, что он его проиграет. Вождь и его генеральный штаб должны иметь на уме какой-то стратегический замысел, реализация которого, по их мнению, приведет к победе.

Андрей Пионтковский, 24tv.ua

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