Вольфович дал заднюю

Вольфович дал заднюю10
- 27.11.2023, 9:53
- 7,796
Страны Запада, по словам главы лукашенковского Совбеза, уже «не угрожают Беларуси».
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что «сопредельные с Беларусью страны НАТО не станут развязывать военные действия против страны, учитывая ее стратегическое партнерство с Россией».
Фактически Вольфович дезавуировал заявления Лукашенко.
Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны в том, что они представляют угрозу для Беларуси. Например, 31 марта этого года, выступая с посланием «парламенту», он заявил, что Польша готовится вторгнуться в Беларусь и планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил.