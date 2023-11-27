закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вольфович дал заднюю

10
  • 27.11.2023, 9:53
  • 7,796
Вольфович дал заднюю

Страны Запада, по словам главы лукашенковского Совбеза, уже «не угрожают Беларуси».

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что «сопредельные с Беларусью страны НАТО не станут развязывать военные действия против страны, учитывая ее стратегическое партнерство с Россией».

Фактически Вольфович дезавуировал заявления Лукашенко.

Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны в том, что они представляют угрозу для Беларуси. Например, 31 марта этого года, выступая с посланием «парламенту», он заявил, что Польша готовится вторгнуться в Беларусь и планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин