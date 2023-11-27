Вольфович дал заднюю 10 27.11.2023, 9:53

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Страны Запада, по словам главы лукашенковского Совбеза, уже «не угрожают Беларуси».

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что «сопредельные с Беларусью страны НАТО не станут развязывать военные действия против страны, учитывая ее стратегическое партнерство с Россией».

Фактически Вольфович дезавуировал заявления Лукашенко.

Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны в том, что они представляют угрозу для Беларуси. Например, 31 марта этого года, выступая с посланием «парламенту», он заявил, что Польша готовится вторгнуться в Беларусь и планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил.

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