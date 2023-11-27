Как афоризм Ницше описывает умонастроения последователей Лукашенко

Как афоризм Ницше описывает умонастроения последователей Лукашенко1
- 27.11.2023, 10:10
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Лучше всяких научных трактатов.
Экс-спичрайтер Путина, политолог Аббас Галлямов рассказал, почему некоторым людям так приятно деградировать:
— У Ницше есть один афоризм, который лучше любых научных трактатов описывает умонастроения последователей Путина, Лукашенко, Трампа и прочих антилиберальных политиков.
Лестница моих чувств высока, и вовсе не без удовольствия усаживаюсь я на самых низких её ступенях, как раз оттого, что слишком часто приходится забираться на самый верх, где и свет слишком ярок и ветер гудит чересчур пронзительно.
Когда прогрессивная часть человечества начинает предъявлять к социуму слишком высокие моральные стандарты, требуя от того карабкаться все выше и выше, в какой-то момент его консервативная часть не выдерживает нагрузки и скатывается вниз. Ключевое в приведенной выше цитате Ницше — это слова «не без удовольствия».
Всмотритесь в лица Симоньян с Захаровой, посмотрите на Медведева с Памфиловой. Они действительно делают свое дело «не без удовольствия». Иногда деградировать — это так приятно.
Именно поэтому — при всей моей базовой симпатии к прогрессистам — я считаю, что спешить они не должны. Не надо улучшать общество слишком быстро. Не стоит чрезмерно напрягать большинство — потому что напряжение это порождает желание двинуться в обратном направлении — деградировать, а не развиваться.
Конечно, если не спешить, то идеалов любви и братства социум достигнет не так скоро, как хотелось бы, но зато и таких мощных откатов назад не будет.
В общем, как говорили китайские мудрецы: «Если тянуть ребенка за волосы, чтобы он быстрее вырос, то он вырастет лысым».