Как афоризм Ницше описывает умонастроения последователей Лукашенко 1 27.11.2023, 10:10

4,452

Лучше всяких научных трактатов.

Экс-спичрайтер Путина, политолог Аббас Галлямов рассказал, почему некоторым людям так приятно деградировать:

— У Ницше есть один афоризм, который лучше любых научных трактатов описывает умонастроения последователей Путина, Лукашенко, Трампа и прочих антилиберальных политиков.

Лестница моих чувств высока, и вовсе не без удовольствия усаживаюсь я на самых низких её ступенях, как раз оттого, что слишком часто приходится забираться на самый верх, где и свет слишком ярок и ветер гудит чересчур пронзительно.

Когда прогрессивная часть человечества начинает предъявлять к социуму слишком высокие моральные стандарты, требуя от того карабкаться все выше и выше, в какой-то момент его консервативная часть не выдерживает нагрузки и скатывается вниз. Ключевое в приведенной выше цитате Ницше — это слова «не без удовольствия».

Всмотритесь в лица Симоньян с Захаровой, посмотрите на Медведева с Памфиловой. Они действительно делают свое дело «не без удовольствия». Иногда деградировать — это так приятно.

Именно поэтому — при всей моей базовой симпатии к прогрессистам — я считаю, что спешить они не должны. Не надо улучшать общество слишком быстро. Не стоит чрезмерно напрягать большинство — потому что напряжение это порождает желание двинуться в обратном направлении — деградировать, а не развиваться.

Конечно, если не спешить, то идеалов любви и братства социум достигнет не так скоро, как хотелось бы, но зато и таких мощных откатов назад не будет.

В общем, как говорили китайские мудрецы: «Если тянуть ребенка за волосы, чтобы он быстрее вырос, то он вырастет лысым».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».