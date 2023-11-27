Властям абсолютно наплевать на сельчан 27.11.2023, 10:29

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Их заставляют платить за продукты больше, чем горожан.

Государственный Белкоопсоюз и связанные с ними райпо объединяют около 5 тысяч магазинов по стране. Это крупнейшая торговая сеть Беларуси и монополист в сельской местности. При этом в магазинах Белкоопсоюза цены выше, чем у конкурентов-частников, а уровень обслуживания ниже.

Вместо того, чтобы решить проблему и создать условия для прихода частников на село, Александр Лукашенко этот вопрос постоянно откладывает. А недавно он дал новое общение насчет Белкоопсоюза.

UDF рассказывает, как два десятилетия Лукашенко издевается над сельчанами, обещая реформы в Белкоопсоюзе.

2005 год: «За два года вы должны поднять эту сферу»

В 2005-м Лукашенко принял решение о выделении Белкоопсоюзу ссуды в размере Br 30 млрд. сроком на два года: «Деньги государство одолжит, но за эти два года вы должны поднять эту сферу».

В 2007-м об этом уже не вспоминали. В Белкоопсоюзе пообещали провести модернизацию, а Лукашенко потребовал активнее содействовать развитию придорожного сервиса в стране и добавил, что 2008 год станет во многом контрольным для организаций потребкооперации.

2013 год: «Привыкли к тепличным условиям»

Лукашенко напомнил представителя Белкоопосоюза, что государство оказало поддержку в строительстве магазинов в крупных городах и Минску, что дало возможности конкурировать с другими торговыми сетями.

А затем констатировал печальную ситуацию в работе Белкоопсоюза:

«Главная причина – не в их убыточности и отсутствии кадров, а в отсутствии современных технологических решений, деловой хватки и предприимчивости. И просто в нежелании. Привыкли к тепличным условиям. Как и прежде, надеетесь на эксклюзивную помощь государства. На то, что государство поможет сохранить ваше монопольное положение на сельском рынке».

2014 год: «Крестьяне производят продукцию, а в деревне им приходится покупать ее по ценам выше, чем в городе»

На протяжении 2014 года Лукашенко несколько раз возвращался к вопросу убыточной работы Белкоопсоюза. В январе он констатировал:

«Пока в сфере производства Белкоопсоюза – техническая, технологическая отсталость, а на некоторых предприятиях – дремучесть, неконкурентоспособность производимой продукции. Из-за этого растут складские запасы. Зачастую производится то, что абсолютно никому не нужно. А это уже преступление».

Лукашенко негодовал:

«При максимальной доступности и высокой мобильности в сельской местности уступать лидерство частникам, да еще имея различные преференции государства, недопустимо».

Через несколько месяцев Лукашенко рассказал:

«У нас есть предприниматели, которые готовы взять целые области и сельскую торговлю, дойти до каждого крестьянина, чтобы он обслуживался так, как положено. Белкоопсоюз активно противится этому. Но мы потребкооперации дали время, чтобы они научились нормально обслуживать белорусских крестьян и чтобы цены не были заоблачными. А то получается так, что крестьяне производят продукцию, а в деревне им приходится покупать ее по ценам выше, чем в городе».

Позже выяснится, что Белкоопсоюз так и не научился «нормально» обслуживать покупателей, но последствий для него это иметь не будет.

Интересно, что в том же году за коррупцию был арестован председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько – впоследствии его приговорят к 12 годам.

2021 год: «Критика за наплевательское отношение к людям зачастую объективна»

Снова Лукашенко констатировал печальную ситуацию в торговле на селе, и вновь отказался от решения проблемы:

«Моральный и физический износ многих торговых объектов, неоптимальное использование площадей, слабое внедрение новых технологий. Конечно, есть и хорошие примеры. Но стало ли это системой? Вот в чем вопрос… И критика в адрес Белкоопсоюза в средствах массовой информации за неповоротливость, «абыякавасць», наплевательское отношение к людям зачастую объективна».

2023 год: «Могут работать, пусть работают. Нет – ликвидируем»

17 ноября Лукашенко вновь вспомнил о Белкоопсоюзе:

«Мы помогали всем: я выделял кредиты для закупки техники и прочее, прочее. Но вижу, что там надо ввести жесткую военную дисциплину, как это сделали в Бресте и в Гродно. В начале будущего года мы соберем Белкоопсоюз (там новый руководитель будет, старого уволили) – будут поставлены жесточайшие задачи».

Он добавил:

«В ближайшее время за Белкоопсоюз мы возьмемся, и возьмемся очень серьезно. Могут работать, пусть работают. Нет – ликвидируем и определимся с каждым магазином, где кто будет работать, и как они будут продавать».

С учетом прежних заявлений Лукашенко напрашивается очевидный вывод: несмотря на все угрозы политика в отношении Белкоопсоюза, издевательство над сельчанами продолжится: они по-прежнему будут платить за продукты больше, чем горожане.

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