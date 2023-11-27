закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Властям абсолютно наплевать на сельчан

  • 27.11.2023, 10:29
  • 1,410
Властям абсолютно наплевать на сельчан

Их заставляют платить за продукты больше, чем горожан.

Государственный Белкоопсоюз и связанные с ними райпо объединяют около 5 тысяч магазинов по стране. Это крупнейшая торговая сеть Беларуси и монополист в сельской местности. При этом в магазинах Белкоопсоюза цены выше, чем у конкурентов-частников, а уровень обслуживания ниже.

Вместо того, чтобы решить проблему и создать условия для прихода частников на село, Александр Лукашенко этот вопрос постоянно откладывает. А недавно он дал новое общение насчет Белкоопсоюза.

UDF рассказывает, как два десятилетия Лукашенко издевается над сельчанами, обещая реформы в Белкоопсоюзе.

2005 год: «За два года вы должны поднять эту сферу»

В 2005-м Лукашенко принял решение о выделении Белкоопсоюзу ссуды в размере Br 30 млрд. сроком на два года: «Деньги государство одолжит, но за эти два года вы должны поднять эту сферу».

В 2007-м об этом уже не вспоминали. В Белкоопсоюзе пообещали провести модернизацию, а Лукашенко потребовал активнее содействовать развитию придорожного сервиса в стране и добавил, что 2008 год станет во многом контрольным для организаций потребкооперации.

2013 год: «Привыкли к тепличным условиям»

Лукашенко напомнил представителя Белкоопосоюза, что государство оказало поддержку в строительстве магазинов в крупных городах и Минску, что дало возможности конкурировать с другими торговыми сетями.

А затем констатировал печальную ситуацию в работе Белкоопсоюза:

«Главная причина – не в их убыточности и отсутствии кадров, а в отсутствии современных технологических решений, деловой хватки и предприимчивости. И просто в нежелании. Привыкли к тепличным условиям. Как и прежде, надеетесь на эксклюзивную помощь государства. На то, что государство поможет сохранить ваше монопольное положение на сельском рынке».

2014 год: «Крестьяне производят продукцию, а в деревне им приходится покупать ее по ценам выше, чем в городе»

На протяжении 2014 года Лукашенко несколько раз возвращался к вопросу убыточной работы Белкоопсоюза. В январе он констатировал:

«Пока в сфере производства Белкоопсоюза – техническая, технологическая отсталость, а на некоторых предприятиях – дремучесть, неконкурентоспособность производимой продукции. Из-за этого растут складские запасы. Зачастую производится то, что абсолютно никому не нужно. А это уже преступление».

Лукашенко негодовал:

«При максимальной доступности и высокой мобильности в сельской местности уступать лидерство частникам, да еще имея различные преференции государства, недопустимо».

Через несколько месяцев Лукашенко рассказал:

«У нас есть предприниматели, которые готовы взять целые области и сельскую торговлю, дойти до каждого крестьянина, чтобы он обслуживался так, как положено. Белкоопсоюз активно противится этому. Но мы потребкооперации дали время, чтобы они научились нормально обслуживать белорусских крестьян и чтобы цены не были заоблачными. А то получается так, что крестьяне производят продукцию, а в деревне им приходится покупать ее по ценам выше, чем в городе».

Позже выяснится, что Белкоопсоюз так и не научился «нормально» обслуживать покупателей, но последствий для него это иметь не будет.

Интересно, что в том же году за коррупцию был арестован председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько – впоследствии его приговорят к 12 годам.

2021 год: «Критика за наплевательское отношение к людям зачастую объективна»

Снова Лукашенко констатировал печальную ситуацию в торговле на селе, и вновь отказался от решения проблемы:

«Моральный и физический износ многих торговых объектов, неоптимальное использование площадей, слабое внедрение новых технологий. Конечно, есть и хорошие примеры. Но стало ли это системой? Вот в чем вопрос… И критика в адрес Белкоопсоюза в средствах массовой информации за неповоротливость, «абыякавасць», наплевательское отношение к людям зачастую объективна».

2023 год: «Могут работать, пусть работают. Нет – ликвидируем»

17 ноября Лукашенко вновь вспомнил о Белкоопсоюзе:

«Мы помогали всем: я выделял кредиты для закупки техники и прочее, прочее. Но вижу, что там надо ввести жесткую военную дисциплину, как это сделали в Бресте и в Гродно. В начале будущего года мы соберем Белкоопсоюз (там новый руководитель будет, старого уволили) – будут поставлены жесточайшие задачи».

Он добавил:

«В ближайшее время за Белкоопсоюз мы возьмемся, и возьмемся очень серьезно. Могут работать, пусть работают. Нет – ликвидируем и определимся с каждым магазином, где кто будет работать, и как они будут продавать».

С учетом прежних заявлений Лукашенко напрашивается очевидный вывод: несмотря на все угрозы политика в отношении Белкоопсоюза, издевательство над сельчанами продолжится: они по-прежнему будут платить за продукты больше, чем горожане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин