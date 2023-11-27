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В Минске за 290 тысяч долларов продают «медвежье логово»

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  • 27.11.2023, 10:55
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В Минске за 290 тысяч долларов продают «медвежье логово»

Как выглядит эта трехкомнатная квартира.

В Минске на улице Леонида Беды продается «медвежье логово», заметил телеграм-канал «Будни риэлтора». Zerkalo показывает, как выглядит эта «брутальная» трешка.

Квартира, которую в объявлении называют «брутальной», расположена на последнем этаже 19-этажного каркасно-блочного дома 2016 года постройки. В доме два скоростных лифта, которые спускаются в подземный паркинг.

Общая площадь трешки 102,6 м2, жилая — 54,4 метра, кухня — 14,1 «квадрата». В квартире есть два санузла и две лоджии с остеклением в пол. Окна выходят на три стороны.

«Дизайн квартиры выполнен в умеренно темных тонах с использованием натуральных материалов премиум-класса, техники и мебели топовых брендов», — говорится в объявлении.

Стоимость квартиры — 290 000 долларов (2827 долларов за «квадрат»).

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