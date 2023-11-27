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Россия за бесценок

  • Александр Кирш
  • 27.11.2023, 11:07
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Россия за бесценок

Кто дождется первым.

Newsweek написал, что, боясь вакуума власти и хаоса в России в случае настоящей победы Украины, Запад будет ждать, пока в России не будет Путина, чтобы договориться на лучших условиях.

Я не узнаю американцев. С Украиной в свое время «договорились» даже о добровольном ядерном разоружении — нашли с кем и как, причем практически за бесценок. А насквозь коррумпированный Мордор, экономически истощенный войной, не могут купить даже сейчас — на минимуме цены и самого Мордора, и тех, кто там приближен к власти и, находясь под санкциями, временно не очень дорог.

Не смогли простимулировать? Так поступите как всегда — найдите тех, кто легко стимулируется, и сделайте соответствующую замену! Или впервые?!

Вместо этого они ждут, пока из России уйдет прошлое, — в то время, как сама Россия ждет, когда прошлое вернется (в лице Трампа) в США.

Кто дождется первым — неизвестно. Странная игра для Главной страны мира. Это — не безразличие. Это — безмозглость. И импотенция. Кто-то находится вовсе не на том уровне, которого требует время.

Не на уровне у партнеров, как ни удивительно, оказалась и разведка. Запад ну никак не ожидал, что для «второй армии мира» настолько важными окажутся дроны и мины, а также помощь от Ирана и КНДР.

Впрочем, с другой стороны, может, сейчас он что-то знает — например, относительно смерти Путина или того, когда ее ожидать. Возможно, об этом знают и Newsweek, и Bild, об информации от которого я писал в прошлый раз. (Может, кстати, что-то известно, к примеру, и Арахамии и это как-то связано с его неожиданными заявлениями о роли Бориса Джонсона в переговорах в марте прошлого года и о том, что Путину решили не верить.)

Но пока нам подробности того, о чем кто-то знает, неизвестны, позиция насчет полезности ожидания Путинской смерти выглядит странной.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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