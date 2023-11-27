Синоптики прогнозируют метель и усиление ветра в Беларуси 27.11.2023, 11:09

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На востоке страны — сильный снег.

На большей части территории страны сегодня ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, по востоку республики - сильный снег, метель, сообщает БелТА.

В Белгидромете предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, оранжевом уровне опасности.

Прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории - снег, по востоку - сильный снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура днем - минус 1-7 градусов.

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