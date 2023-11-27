Крик души: студент рассказал, как Миноборазования обмануло платников 27.11.2023, 11:22

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Студентов обязуют подписать дополнительные соглашения к договору.

Белорусские студенты высказываются против резкого повышения стоимости обучения. На «крик души» одного из них обратил внимание Telegram-канал «Хартия-97%».

В белорусских вузах стоимость обучения для студентов-контрактников существенно выросла.

Студентов обязуют подписать дополнительные соглашения к договору об обучении до конца семестра, в которых указано, что они должны заплатить больше за каждый год обучения.

Например, для заочников плата за год увеличилась с 2 до 4 тыс. рублей, а для «дневников» – до 7,5 тыс. рублей.

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