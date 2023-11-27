В Беларуси запретили стиральный порошок Ariel

В Беларуси запретили стиральный порошок Ariel6
- 27.11.2023, 11:57
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Его требуют убрать из магазинов.
Госстандарт Беларуси выдал запрет на реализацию и ввоз порошка Аriel Automat Expert Color. Уже попавший в продажу порошок требуют убрать из магазинов.
Аriel Automat Expert Color производства «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» в российском Новомосковске не соответствует стандартам.
Изготовитель моющего средства в маркировке указал, что порошок предназначен «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом он не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (201±5) мм.
Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.
Кроме того, продукция не соответствует установленным стандартам по показателю «моющая способность»: при норме не менее 85% составил показатель 78,4%.