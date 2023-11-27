Финляндия собралась прекратить прием беженцев на границе с Россией 3 27.11.2023, 12:10

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Хельсинки рассматривают возможность закрытия границы.

Финляндия готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Как сообщает Helsingin Sanomat, инициативу планируется представить в правительство в ближайшее время.

На прошлой неделе правительство уже предпринимало попытку полного закрытия восточной границы. Тогда в министерстве юстиции остановили продвижение законопроекта, указав, что он не обеспечивает достаточных гарантий для поиска убежища. Документы, подготовленные Министерством внутренних дел, не соответствовали конституции страны, нормам ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и другим соглашениям, отметили в правительстве.

Сейчас на финско-российской границе закрыты все пограничные пункты, кроме самого северного КПП «Райа-Йоосеппи». В субботу туда прибыло 55 человек из России, в воскресенье — еще несколько человек.

Премьер-министр Петтери Орпо заверил в воскресенье, что правительство, при необходимости, способно закрыть всю восточную границу. «Правительство готово предпринять дополнительные меры», — сказал он, не уточнив, какие именно.

Министр финансов и председатель правой партии «Истинные финны» Риикка Пурра требует в своем блоге полного закрытия всей восточной границы. «У нас нет других вариантов. Никакие ухищрения на границе не помогут», — пишет она.

Летом 2022 года Хельскинки внес изменения в закон о пограничной службе. Теперь правительство может решить закрыть пограничный пункт или ограничить пограничное движение, если это необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности. На тех же основаниях правительство может определить конкретные КПП, где можно будет подавать заявления на убежище. Одновременно закон запрещает лишать кого-либо права на получение международной защиты.

Согласно опросу, проведенному Helsingin Sanomat на прошлой неделе, 73% финнов считают, что правительство может не соблюдать некоторые требования международных соглашений, если того требуют вопросы безопасности. С этим утверждением не согласны 18%.

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