Циклон «Фил» в Беларуси: аварии на дорогах и снегопад

Циклон «Фил» в Беларуси: аварии на дорогах и снегопад3
- 27.11.2023, 12:26
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На территории Могилевской области введен план «Погода».
Сотрудники Белгидромета предупредили о приближении ураганного циклона «Фил» с Черного моря), который в ближайшее время затронет Беларусь.
На территории Могилевской области введен план «Погода».
Из-за снегопада и гололеда на дорогах Беларуси произошли два крупных ДТП, в которых погибли два человека.
В Чаусском районе на автодороге Р-122 водитель Fiat не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом и двумя другими легковушками. Водитель и пассажир Fiat скончались на месте.
В Гомеле на Объездной дороге из-за плохой видимости и скользкого асфальта столкнулись несколько автомобилей. Подробности этого ДТП уточняются.