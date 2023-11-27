Глава СНБО: Россия активизировала сеть «спящих» шпионов в Украине

Глава СНБО: Россия активизировала сеть «спящих» шпионов в Украине1
- 27.11.2023, 12:57
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Данилов рассказал о планах Путина.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за последние два месяца страна-агрессор Россия активизировала сеть «спящих» шпионов в Украине.
В интервью The Times он заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать ее единство.
По словам Данилова, Россия активизировала сеть шпионов в государственных учреждениях.
«Они (россияне — ред.) понимают, что не могут выиграть военным путем, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом», — сказал он.