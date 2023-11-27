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Глава СНБО: Россия активизировала сеть «спящих» шпионов в Украине

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  • 27.11.2023, 12:57
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Глава СНБО: Россия активизировала сеть «спящих» шпионов в Украине

Данилов рассказал о планах Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за последние два месяца страна-агрессор Россия активизировала сеть «спящих» шпионов в Украине.

В интервью The Times он заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать ее единство.

По словам Данилова, Россия активизировала сеть шпионов в государственных учреждениях.

«Они (россияне — ред.) понимают, что не могут выиграть военным путем, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом», — сказал он.

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