Спорткар Ferrari F430 разогнался до 310 км/ч 2 27.11.2023, 13:00

До паспортной максимальной скорости не хватило всего 5 км/ч.

Ferrari F430 — последний суперкар итальянского бренда со средним расположение двигателя и механической коробкой передач, пишет «Автоцентр».

Производство модели продолжалось с 2004 по 2009 год. Последний Ferrari F430 продали 17 апреля 2009 года на специальном аукционе в Маранелло. Большинство владельцев держат свои суперкары в гаражах с климат-контролем, даже не пытаясь выехать на дорогу. Но автор этого видео, опубликованного на канале AutoTopNL, к ним не относится.

В ролике он разогнал свой Ferrari F430 на автобане в Германии до 310 км/ч. Это всего на 5 км/ч меньше официальной максимальной скорости. Как отмечается, ускорятся суперкар начал на отрезке трассы, где нет ограничения скорости. Благодаря 4,3-литровому мотору V8 мощностью 483 л.с. сделать это было несложно.

Но больше скорости впечатляют только звуки, доносящиеся из моторного отсека и центральной консоли. На максимальных 8500 об/мин двигатель «рычит» на каждой передаче. Приятный щелчек слышен при каждом перемещении рычага переключения коробки передач.

Новые Ferrari со средним расположением двигателя могут быть быстрее и совершеннее, чем F430. Но вряд ли они смогут предложить лучшее сочетание обратной связи, «рева» мотора и скорости. Именно поэтому в последний годы Ferrari F430 с механической коробкой передач резко подорожал.

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